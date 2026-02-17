Με ιδιαίτερη χαρά και με πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία της, ενημερώνουμε ότι η συνάδελφος μας στη HuffPost Κατερίνα Λυμπεροπούλου εξελέγη πανηγυρικά μέσα στη πρώτη τριάδα του νέου ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος. Ψήφισαν: 2.743 Έγκυρα: 2.354 Άκυρα: 142 Λευκά: 247

Έλαβαν και εκλέγονται

1 ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 751

2 ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 607

3 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 581

4 ΒΙΤΑΛΗΣ ΑΛΦΟΝΣΟΣ 576

5 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ 488

6 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 462

7 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 455

8 ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 397

9 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 372

Αναπληρωματικοί

10 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 365

11 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) 322

12 ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 255

13 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 250

14 ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΑΝΝΑ 247

15 ΨΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 202

16 ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 192

17 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 178

18 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΙΛΙΑ) 156

Λίγες λέξεις για την αγαπημένη μας συνάδελφο

Η Κατερίνα Χ. Λυμπεροπούλου είναι αξιόμαχο μέλος της δυναμικής δημοσιογραφικής ομάδας της ελληνικής έκδοσης της διεθνούς ψηφιακής εφημερίδας HuffPost. Είναι Υπεύθυνη της ενότητας «Life». Ασκεί εδώ και 30 χρόνια το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας), ενώ ολοκλήρωσε κι ένα μεταπτυχιακό στην ίδια σχολή με θέμα της διπλωματικής της διατριβής τη διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας στη μέση εκπαίδευση. Έχει εργαστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές εφημερίδες (Το Βήμα, Απογευματινή). Ο γάμος της με τον ζακυνθινής καταγωγής Διονύσιο I. Τσιλιμίγκρα τη συνέδεσε με τα νησιά του Ιονίου και τις Στροφάδες. Είναι μητέρα ενός παιδιού.

Η Στροφάδες ήταν και η έμπνευση της για ένα εξαιρετικό βιβλίο που απέσπασε τιμητική βράβευση, μαζί με τον φωτογράφο Robert A. McCabe, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της 23ης Μαρτίου 2021. Τίτλος «Ο τελευταίος μοναχός των Στροφάδων. Αναφορά από ένα άγνωστο νησί του Ιονίου» (εκδ. Πατάκη, 2020). Είχε προηγηθεί σχετική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, τον Ιούνιο του 2020.

Για εμάς τους παλαιότερους, που τον ζήσαμε από κοντά και δουλέψαμε μαζί, Θεωρούμε πολύ ξεχωριστό και το βιβλίο (Εκδόσεις Πατάκη) με τίτλο «Κοντά στον αιώνα – Συνομιλώντας με τον πατέρα μου» που έγραψε η Κατερίνα για τον πατέρα της Χάρη Λυμπερόπουλο. Από τους κορυφαίους του αθλητικού ρεπορτάζ.

Συνομιλώντας με την κόρη του Κατερίνα, ο Χάρης Λυμπερόπουλος, βετεράνος αθλητικογράφος, πρωταθλητής Ελλάδας στα αγωνίσματα του πεντάθλου και του άλματος εις μήκος στα δύσκολα μετακατοχικά χρόνια, κοσμοπολίτης επίσης Αθηναίος που άφησε τη σφραγίδα του στην εποχή του, ξετυλίγει το νήμα της αφήγησης του 20ού αιώνα όπως τον έζησε. Ζωντανή ιστορία ο ίδιος στα 98 του χρόνια, καταθέτει τις αναμνήσεις του για κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητικού στερεώματος, που έγιναν εθνικά σύμβολα των χωρών τους. Από τον Τσεχοσλοβάκο υπεραθλητή-δρομέα μεγάλων αποστάσεων, Εμίλ Ζάτοπεκ, που τον συνάντησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952, ως τους Μαύρους Πάνθηρες Τόμμι Σμιθ και Τζον Κάρλος, που τους είδε να υψώνουν τις γροθιές τους υπέρ των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών στο βάθρο της Πόλης του Μεξικού το ταραγμένο 1968, σε μια από τις συγκλονιστικότερες στιγμές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.