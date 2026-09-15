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Η Lavazza, σύμβολο αριστείας στον καφέ για περισσότερα από 130 χρόνια, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Grindin Coffee, σηματοδοτώντας μια στιγμή εξέλιξης που τοποθετεί το brand στον πυρήνα της σύγχρονης κουλτούρας – εκεί όπου η μουσική, η δημιουργικότητα και το lifestyle συναντιούνται.

Με το Grindin Coffee, το νέο brand των Terrence “Pusha T” Thornton και Pharrell Williams για την αγορά των ΗΠΑ, η Lavazza επιβεβαιώνει τη θέση της ως brand που διαμορφώνει νέες πολιτισμικές γλώσσες και συνδέεται με κοινότητες που επηρεάζουν τον σύγχρονο πολιτισμικό παλμό.

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Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας προς τη σύγχρονη κουλτούρα και τις νέες μορφές επικοινωνίας, διατηρώντας τον καφέ στο επίκεντρο – ως καταλύτη δημιουργικότητας και σημείο συνάντησης διαφορετικών εκφραστικών κόσμων.

Η συνεργασία με τους Pusha T και Pharrell Williams σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στο επικοινωνιακό ταξίδι της Lavazza: μετά την καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της ιταλικής ποπ κουλτούρας μέσα από εμβληματικές καμπάνιες ήδη από τη δεκαετία του ’60, η Lavazza συνδέεται σήμερα με δύο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας hip hop σκηνής.

«Το Grindin Coffee αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή προϊοντική συνεργασία για τη Lavazza· είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε γενιές και κουλτούρες», δήλωσε ο Carlo Colpo, Chief Marketing Officer του Lavazza Group.

«Αποδεικνύει πώς ο καφές μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα, ως κινητήριος δύναμη και ως σημείο σύνδεσης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την ποιότητα της Lavazza και την τεχνογνωσία για περισσότερο από έναν αιώνα στην υπηρεσία ενός brand που ενσαρκώνει την ενέργεια και τη φιλοδοξία της εποχής μας, δημιουργώντας μια εμπειρία καφέ που ξεπερνά το ίδιο το φλιτζάνι, βοηθώντας μας να παραμείνουμε επίκαιροι και να εμπνεύσουμε τις νέες γενιές».

Η ενέργεια, η κίνηση, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι οι εγγενείς αξίες που μοιράζονται η Lavazza και το Grindin Coffee.

Στον πυρήνα αυτής της σύμπραξης, η απόλαυση παραμένει ο κοινός παρονομαστής: η Lavazza μεταφέρει την αυθεντία και την τελετουργική της γνώση στον καφέ, ανοίγοντας νέους δρόμους έκφρασης και συνδέοντας διαφορετικές δημιουργικές κοινότητες.