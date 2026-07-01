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Η Μάρω Κοντού επέστρεψε στο σπίτι της έπειτα από νοσηλεία 15 ημερών στο νοσοκομείο «Αττικόν». Οι γιατροί υπέγραψαν το εξιτήριό της, αφού αξιολόγησαν τις τελευταίες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου και διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τετάρτη 1η Ιουλίου η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η 92χρονη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες προληπτικά στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Μάλιστα, επέλεξε να παραμείνει σε τετράκλινο θάλαμο, χωρίς να ζητήσει καμία προνομιακή μεταχείριση.

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Η αγαπημένη ηθοποιός είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο σπίτι της, από την οποία υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού. Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών, η πορεία της αποκατάστασης εξελίχθηκε ομαλά, ενώ, σύμφωνα με ανθρώπους του νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της ξεχώρισε για την ευγένεια και την απλότητά της.

Λίγες ημέρες πριν από το εξιτήριό της είχε σημειωθεί και ένα απρόοπτο περιστατικό, όταν ένας 93χρονος άνδρας εμφανίστηκε στην καρδιολογική κλινική κρατώντας μια γλάστρα και επιχείρησε να επισκεφθεί τη Μάρω Κοντού. Μία νοσηλεύτρια τον σταμάτησε, καθώς είχε λήξει το επισκεπτήριο, και τότε διαπίστωσε ότι από την πίσω τσέπη του παντελονιού του προεξείχε η θήκη ενός μαχαιριού.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, δήλωσε στις Αρχές αλλά και στην εκπομπή Live News πως είναι απλώς ένας μεγάλος θαυμαστής της ηθοποιού. Όπως υποστήριξε, είχε πάει για να της προσφέρει τη γλάστρα ως δώρο, ενώ ανέφερε ότι «κουβαλάει πάντα ένα μαχαίρι μαζί του», επιμένοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να της κάνει κακό.

Η Μάρω Κοντού βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, κοντά στους δικούς της ανθρώπους, όπου θα συνεχίσει την ανάρρωσή της.