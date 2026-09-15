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Η Ναταλία Γερμανού, έχοντας διαγράψει πορεία ως στιχουργός, μουσική παραγωγός και παρουσιάστρια, γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στην Αθήνα και τα αρχικά βήματα της καριέρας του.

Η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή την συγκλόνισε, όπως συνέβη και με χιλιάδες ανθρώπους, ενώ εξίσου σοκαρισμένη δήλωσε από τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν σχετικά με τη δράση του ζευγαριού των γιατρών στο Κολωνάκι, στα χέρια των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

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Έτσι, η πληροφορία ότι η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίζεται, από απλή θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, της προκάλεσε μια μικρή αίσθηση ανακούφισης.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε δημόσια την αντίδρασή της μέσα από ένα Instagram Story στον προσωπικό της λογαριασμό. «Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσημο. Όχι ότι θα γυρίσει πίσω… Αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμώτο», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Ένα Κενό».

Υπενθυμίζεται ότι η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει τηλεοπτικά με την πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.