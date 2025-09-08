Για 4η συνεχή χρονιά η Πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» με την πολύτιμη συνεργασία των 8 Δήμων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής, διοργανώνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 την «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», έναν ετήσιο θεσμό συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους ασθενείς με καρκίνο. Η εκδήλωση διεξάγεται από τη «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» από το 2022, και αγκαλιάζεται από εκατοντάδες εθελοντές και φίλους από όλη την Αττική. Σκοπός είναι η διάδοση του έργου της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από ασθένεια απειλητική για τη ζωή τους, αλλά και των οικογενειών τους.

Τι είναι η Ανακουφιστική φροντίδα

Advertisement

Advertisement

Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση υποστήριξης για άτομα που πάσχουν από ασθένεια απειλητική για τη ζωή, όπως ο καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές νόσοι. Κύριος στόχος της είναι η ανακούφιση από τον πόνο και τα συμπτώματα, η ψυχοκοινωνική στήριξη και η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα (Palliative Care) είναι μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη μορφή φροντίδας θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Ελλάδα, ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη και δυσπρόσιτη για τον γενικό πληθυσμό. Η ανάγκη να αναγνωριστεί ως αυτονόητο δικαίωμα κάθε ασθενούς είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»: Από το 2010 προσφέρει έργο με όραμα η Ανακουφιστική Φροντίδα να αποτελέσει και στην Ελλάδα, αναφαίρετο δικαίωμα όσων τη χρειάζονται.

Η «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» είναι μια Πρότυπη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, η μοναδική στη χώρα μας που προσφέρει δωρεάν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και με νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), καθώς και στους φροντιστές τους. Με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, φροντίζει ώστε οι ασθενείς να ζουν με ηρεμία και λιγότερο βάρος στις δύσκολες δοκιμασίες της ζωής, να νοιώθουν ότι έχουν συνοδοιπόρους στην απαιτητική διαδρομή της ασθένειάς τους.

Με την καθοδήγηση της διεπιστημονικής ομάδας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν να φροντιστούν δωρεάν, σε μία από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ξενώνας «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» στα Σπάτα : Όπου φιλοξενούνται ασθενείς σε έναν υπερσύγχρονα εξοπλισμένο χώρο φροντίδας που συνδυάζει όλες τις ιατρικές παροχές ενός νοσοκομείου, με την άνεση και τη ζεστασιά ενός σπιτιού.

: Όπου φιλοξενούνται ασθενείς σε έναν υπερσύγχρονα εξοπλισμένο χώρο φροντίδας που συνδυάζει όλες τις Φροντίδα στο σπίτι: Προσωποποιημένη ιατρονοσηλευτική, ψυχοκοινωνική και πνευματική φροντίδα σε όσους επιθυμούν να παραμείνουν και να φροντιστούν στο σπίτι τους.

Προσωποποιημένη ιατρονοσηλευτική, ψυχοκοινωνική και πνευματική φροντίδα σε όσους επιθυμούν να παραμείνουν και να φροντιστούν στο σπίτι τους. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης: Με δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν βιώματα και συναισθήματα.

Η «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»: Ανοίγοντας δρόμους για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Advertisement

Για 4η συνεχή χρονιά η «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» με τη συνεργασία των 8 Δήμων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής, δίνει ραντεβού με φίλους απ’ όλη την Αττική, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7.30 το βράδυ.

Στο πλαίσιο της φετινής πορείας, θα ξεκινήσουμε με μια συμβολική πεζοπορία από τoν Ι.Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παντοβασίλισσα) Ραφήνας η οποία θα ολοκληρωθεί στο Πάρκο Καραμανλή, του Δήμου Ραφήνας που είναι και ο Δήμος Φιλοξενίας. Η βραδιά θα κορυφωθεί στο Πάρκο Καραμανλή, με τις μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου και τη συνοδεία των υπέροχων συνθέσεων του Παναγιώτη Μάργαρη.

Πάρε και εσύ μέρος στην 4η ΠΟΡΕΙΑ της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»!

Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε συνοδοιπόροι στη δύσκολη διαδρομή των ασθενών με καρκίνο.

Advertisement

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 7.30 το βράδυ, ασθενείς, εθελοντές, εργαζόμενοι, φίλοι και φίλες της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» θα είμαστε όλοι εκεί!

Μάθετε περισσότερα στο galilee.gr

Advertisement