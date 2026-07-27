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Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα, η μητέρα του Παντελή Παντελίδη προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για την απώλεια του παιδιού της.

Η Αθηνά Παντελίδου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του τραγουδιστή. «Αστέρι μου, ψυχή μου πάντα θα σε περιμένω» σημείωσε στη λεζάντα και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά.

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Στις 18 Φεβρουαρίου του 2016, ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Όπως είχε γίνει γνωστό, το όχημα τύπου τζιπ, στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός πορείας και, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.