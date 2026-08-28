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Από το σπίτι εργάστηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια αρκετά διαφορετική εικόνα από την ημέρα εργασίας της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα, με τους αφρούς να καλύπτουν το σώμα της. Μπροστά της είχε τοποθετήσει το λάπτοπ της σε ειδική βάση, συνεχίζοντας κανονικά τη δουλειά της ενώ απολάμβανε το μπάνιο της.

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Στο φόντο διακρίνεται ένα μεγάλο παράθυρο με θέα στη φύση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα χαλαρωτικό σκηνικό.

«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.