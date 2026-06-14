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Ένα παλιό, σχεδόν ξεχασμένο στοιχείο της καθημερινότητας φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στη σύγχρονη διακόσμηση, με τις κουρτίνες πόρτας από μπαμπού να κερδίζουν ξανά έδαφος σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Πρόκειται για ένα απλό αλλά ιδιαίτερα λειτουργικό αντικείμενο, που συνδυάζει προστασία από έντομα, φυσικό αερισμό και σκίαση, χωρίς τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Η βασική του λειτουργία είναι απλή: λεπτά στελέχη ή χάντρες μπαμπού δημιουργούν ένα φυσικό «φράγμα» που εμποδίζει την είσοδο εντόμων, όπως μύγες και κουνούπια, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν δροσεροί και φωτεινοί, ακόμη και όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές.

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Η χρήση τους δεν είναι νέα. Για δεκαετίες, οι κουρτίνες αυτού του τύπου ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο σε καφενεία, μικρά καταστήματα και σπίτια σε περιοχές του ευρωπαϊκού Νότου. Οι επαγγελματίες της εστίασης είχαν διαπιστώσει ότι μπορούσαν να κρατούν τις εισόδους ανοιχτές για τους πελάτες, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη ζέστη ή τα έντομα, δημιουργώντας έτσι έναν πιο «ζωντανό» χώρο.

Πέρα από τη λειτουργικότητα, η κουρτίνα μπαμπού συμβάλλει και στη φυσική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Φιλτράρει την ηλιακή ακτινοβολία, μειώνει την ένταση του φωτός και αποτρέπει τη συγκέντρωση ζεστού αέρα στο εσωτερικό, προσφέροντας μια πιο άνετη αίσθηση στο χώρο. Παράλληλα, το χαρακτηριστικό ελαφρύ κροτάλισμα των λωρίδων θεωρείται από πολλούς μέρος της γοητείας της, καθώς λειτουργεί και ως διακριτικό «σήμα» κίνησης μέσα στο σπίτι.

Η ανανεωμένη δημοφιλία τους συνδέεται και με περιβαλλοντικούς λόγους. Το μπαμπού θεωρείται ένα ιδιαίτερα βιώσιμο υλικό, καθώς αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και δεν απαιτεί έντονη καλλιέργεια ή μεγάλη κατανάλωση νερού. Αυτό το καθιστά εναλλακτική χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε σχέση με άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση και την κατασκευή.

Επιπλέον, η τοποθέτησή τους είναι απλή, χωρίς ειδικά εργαλεία ή τεχνικές γνώσεις. Μπορούν να τοποθετηθούν σε πόρτες, μπαλκονόπορτες ή ακόμη και ως διαχωριστικά χώρων, προσαρμόζοντας εύκολα τη χρήση τους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπιτιού. Το μόνο μειονέκτημά τους είναι ότι δεν αντέχουν σε έντονη υγρασία, γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρά τη φαινομενική απλότητά τους, οι κουρτίνες από μπαμπού φαίνεται να συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική με τρόπο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για πιο φυσικές και «ανοιχτές» κατοικίες. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που επιστρέφουν σήμερα ως μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση για το καλοκαίρι.