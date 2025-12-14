Το μεξικάνικο «μαγικό μανιτάρι» ανήκει στο είδος Psilocybe cubensis, με κύρια δραστικά συστατικά την ψιλοκυβίνη και την ψιλοκίνη - Πηγή: iSTOCK

Έναν νέο δρόμο στη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD) φαίνεται να ανοίγουν οι ψυχεδελικές ουσίες, την ώρα που η κάνναβη δεν δείχνει αντίστοιχα αποτελέσματα, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychiatric Research, επισημαίνει ότι έως και το 60% των ασθενών με OCD δεν βρίσκουν ουσιαστική ανακούφιση από τις καθιερωμένες θεραπείες, όπως τα αντικαταθλιπτικά ή η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.

Advertisement

Advertisement

Αυτό έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών σε εναλλακτικές προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων τα ψυχεδελικά και τα κανναβινοειδή.

Το μεξικάνικο «μαγικό μανιτάρι» ανήκει στο είδος Psilocybe cubensis, με κύρια δραστικά συστατικά την ψιλοκυβίνη και την ψιλοκίνη – Πηγή: iSTOCK

Psychedelic mushrooms containing psilocybin may help ease depression by promoting neuroplasticity in the brain.



Research shows that psilocybin can increase the growth of dendritic spines, which are often lost due to chronic stress.

These new neural connections may strengthen… pic.twitter.com/oifsN4sI06 December 10, 2025

Σύμφωνα με τον Guardian και τον επικεφαλής της έρευνας, καθηγητή Ψυχιατρικής Μάικλ Βαν Άμερινγκεν από το Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν «σαφώς ισχυρότερες ενδείξεις» υπέρ της ψιλοκυβίνης – της δραστικής ουσίας των «μαγικών μανιταριών» – σε σύγκριση με την THC και την CBD.

Η ψιλοκυβίνη φαίνεται να επηρεάζει εγκεφαλικά δίκτυα που σχετίζονται με την εμμονική σκέψη και τη συνεχή ανακύκλωση φόβων, βασικά στοιχεία της OCD.

Ψυχεδελικές θεραπείες – Πηγή: iSTOCK

Αντίθετα, η κάνναβη φαίνεται να προσφέρει, στην καλύτερη περίπτωση, πρόσκαιρη ανακούφιση από το άγχος, χωρίς μακροπρόθεσμο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι οι κλινικές δοκιμές με ψυχεδελικά συνοδεύονται από ψυχολογική υποστήριξη, κάτι που απουσιάζει συνήθως από τις μελέτες για την κάνναβη.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, απαιτούνται μεγαλύτερες και αυστηρότερες μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί αν τα ψυχεδελικά μπορούν πράγματι να αποτελέσουν μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για την OCD.

(Με πληροφορίες από Guardian)