Έναν νέο δρόμο στη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD) φαίνεται να ανοίγουν οι ψυχεδελικές ουσίες, την ώρα που η κάνναβη δεν δείχνει αντίστοιχα αποτελέσματα, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση.
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychiatric Research, επισημαίνει ότι έως και το 60% των ασθενών με OCD δεν βρίσκουν ουσιαστική ανακούφιση από τις καθιερωμένες θεραπείες, όπως τα αντικαταθλιπτικά ή η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία.
Αυτό έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ερευνητών σε εναλλακτικές προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων τα ψυχεδελικά και τα κανναβινοειδή.
Σύμφωνα με τον Guardian και τον επικεφαλής της έρευνας, καθηγητή Ψυχιατρικής Μάικλ Βαν Άμερινγκεν από το Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν «σαφώς ισχυρότερες ενδείξεις» υπέρ της ψιλοκυβίνης – της δραστικής ουσίας των «μαγικών μανιταριών» – σε σύγκριση με την THC και την CBD.
Η ψιλοκυβίνη φαίνεται να επηρεάζει εγκεφαλικά δίκτυα που σχετίζονται με την εμμονική σκέψη και τη συνεχή ανακύκλωση φόβων, βασικά στοιχεία της OCD.
Αντίθετα, η κάνναβη φαίνεται να προσφέρει, στην καλύτερη περίπτωση, πρόσκαιρη ανακούφιση από το άγχος, χωρίς μακροπρόθεσμο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι οι κλινικές δοκιμές με ψυχεδελικά συνοδεύονται από ψυχολογική υποστήριξη, κάτι που απουσιάζει συνήθως από τις μελέτες για την κάνναβη.
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι, παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, απαιτούνται μεγαλύτερες και αυστηρότερες μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί αν τα ψυχεδελικά μπορούν πράγματι να αποτελέσουν μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για την OCD.
(Με πληροφορίες από Guardian)