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Τον Νοέμβριο του 1924 άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα η Παιδαγωγική Ακαδημία, με διευθυντή τον Δημήτρη Γληνό. Η προσπάθεια είχε θεσμικές ρίζες ήδη από το 1920, αλλά οι πολιτικές ανατροπές είχαν καθυστερήσει την εφαρμογή της. Δεν πρέπει να συγχέεται αυτή η πρωτοποριακή Ακαδημία, που λειτούργησε την περίοδο 1924–1926, με τις διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες που θεσμοθετήθηκαν το 1933 για την αρχική εκπαίδευση των δασκάλων.

Οι πρώτοι παιδαγωγοί και το Μαράσλειο

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Ο Δημήτρης Γληνός υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ενώ ο Αλέξανδρος Δελμούζος ανέλαβε την αναδιοργάνωση του Μαρασλείου Διδασκαλείου, που συνδέθηκε με την Ακαδημία. Σκοπός δεν ήταν απλώς να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί την ύλη, αλλά να κατανοούν την ψυχολογία του παιδιού, τη διδακτική πράξη και τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους. Το Μαράσλειο στεγάστηκε από το 1905 σε κτίριο που χρηματοδοτήθηκε από τον ευεργέτη Γρηγόριο Μαρασλή.

Πόσα παιδιά και πόσοι δάσκαλοι;

Η Ακαδημία του 1924 δεν ήταν δημοτικό σχολείο που δεχόταν παιδιά: ήταν ίδρυμα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Επομένως, δεν υπάρχει αριθμός «παιδιών της Ακαδημίας» συγκρίσιμος με τη σημερινή σχολική φοίτηση. Τα πρότυπα δημοτικά σχολεία που συνδέθηκαν με το Μαράσλειο χρησιμοποιήθηκαν για πρακτική άσκηση. Για τον ακριβή αριθμό των πρώτων σπουδαστών και διδασκόντων του 1924, οι διαθέσιμες συνοπτικές ιστορικές πηγές δεν τεκμηριώνουν ασφαλές ενιαίο σύνολο. Η εποχή χαρακτηριζόταν από σημαντικές εκπαιδευτικές ανισότητες μεταξύ πόλεων και υπαίθρου, περιορισμένες υποδομές και την ανάγκη ενσωμάτωσης των προσφυγόπουλων μετά το 1922.

Από τα διδασκαλεία στα πανεπιστήμια

Τα διδασκαλεία είχαν επί δεκαετίες την ευθύνη της κατάρτισης των δασκάλων. Το 1933 ιδρύθηκε ο θεσμός των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και στο Μαράσλειο λειτούργησε η ομώνυμη Ακαδημία. Αργότερα, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αντικατέστησε σταδιακά το παλαιότερο μοντέλο: σήμερα οι δάσκαλοι αποφοιτούν από τετραετή Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το επάγγελμα απαιτεί επίσης διαρκή επιμόρφωση σε συμπερίληψη, ψηφιακά εργαλεία και νέες μορφές αξιολόγησης.

Το σχολείο σήμερα

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Έναν αιώνα αργότερα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι μαζική και οργανωμένη σε πανελλαδικό δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα παιδιά εγγράφονται, αλλά πόσο ουσιαστικά μαθαίνουν. Οι μικρές σχολικές μονάδες στην περιφέρεια, η ειδική αγωγή, η υποστήριξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και η σχέση σχολείου–οικογένειας παραμένουν κρίσιμα θέματα. Οι ακριβείς σημερινοί αριθμοί μαθητών και εκπαιδευτικών αλλάζουν ανά σχολικό έτος και χρειάζονται αντιπαραβολή με τους αντίστοιχους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ και του υπουργείου Παιδείας.

Η κληρονομιά

Η σημαντικότερη παρακαταθήκη του 1924 είναι η ιδέα ότι ο δάσκαλος χρειάζεται επιστημονική παιδαγωγική κατάρτιση και όχι μόνο καλή γνώση των σχολικών μαθημάτων. Το Μαράσλειο εξακολουθεί να αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς της εκπαίδευσης στην Αθήνα, ενώ η πορεία από τον Γληνό και τον Δελμούζο μέχρι τα σημερινά πανεπιστημιακά τμήματα αποτυπώνει τη μακρά προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ελληνικού σχολείου.

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Πηγές

ΕΚΠΑ, «Μαράσλειο Διδασκαλείο» (uoa.gr).

Γ. Μακαρατζής, «Η Παιδαγωγική Ακαδημία (1924–1926)» (users.sch.gr/makaratzis/akadimia/). 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιστορικά στοιχεία» (blogs.sch.

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