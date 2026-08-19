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Τα ευρήματα περιλαμβάνουν βλήματα όλμων, κιβώτια μεταφοράς και διάσπαρτες δεσμίδες φυσιγγίων, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση οξείδωσης.

Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας επέβαλε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη για την προστασία των πολιτών και των σκαφών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση και αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες διαχείρισης του υλικού.

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιεράπετρα της Κρήτης μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών στον βυθό της θάλασσας, σε απόσταση μόλις 150 έως 200 μέτρων από την ακτή, σύμφωνα με το neakriti.gr. Το υλικό βρίσκεται σε βάθος 3-4 μέτρων και είναι διασκορπισμένο σε θαλάσσια έκταση περίπου 500 μέτρων, γεγονός που οδήγησε το Λιμεναρχείο στην άμεση επιβολή περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών.

Η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης για την παρουσία του πυρομαχικού υλικού στον όρμο της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ εξετάζεται η κατάσταση του υλικού και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί.

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Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται βλήματα όλμων μέσα σε κουτί μεταφοράς, πιθανού διαμετρήματος 80 χιλιοστών, καθώς και ένα ξύλινο κιβώτιο που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φυσιγγίων.

Στον ίδιο χώρο έχουν επίσης βρεθεί βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων και διάσπαρτες δεσμίδες φυσιγγίων.

Όπως αναφέρεται, το σύνολο του πυρομαχικού υλικού βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μετά την ενημέρωση για τα ευρήματα, το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας εξέδωσε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να αποκλειστεί η προσέγγιση και να διασφαλιστεί η προστασία πολιτών και σκαφών.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση των πυρομαχικών και την ασφάλεια της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ανεύρεση πυρομαχικών υλικών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ιεράπετρας, εκατέρωθεν του υφάλου και διασκορπισμένα σε έκταση 500 μέτρων περίπου, σε βάθος θάλασσας περί τα 3-4 μέτρα και σε απόσταση 150 έως 200 μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για βλήματα όλμων σε κουτί μεταφοράς πιθανού διαμετρήματος 80mm, ένα ξύλινο κιβώτιο μεταφοράς φυσιγγίων, βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων και διάσπαρτες δεσμίδες φυσιγγίων, όλα σε κατάσταση οξείδωσης. Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας έχουν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εν λόγω περιοχή, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.»

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)