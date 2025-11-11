Σε εφαρμογή τίθεται ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου.

Χάρτης Δήμου Αθηναίων με τις Ζώνες Απαγόρευσης και Ειδικής Ταχύτητας των πατινιών

Όπως εξήγησε, ο Δήμος έχει εκπονήσει κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις συμπληρώνει», θέτοντας συγκεκριμένα όρια ταχύτητας και απαγορεύσεις. Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την κ. Ευαγγελίδου:

Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται η χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.

Στην Πλάκα και το Ψυρρή επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα πεζού, ενώ οι πεζόδρομοι της Ερμού και της Αιόλου προστέθηκαν στις ζώνες απαγόρευσης.

Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται.

Το Πεδίον του Άρεως εξαιρείται, καθώς υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Νέοι κανόνες στάθμευσης και έλεγχοι

Ο Δήμος Αθηναίων καθορίζει συγκεκριμένες θέσεις μαζικής στάθμευσης, στις οποίες οι εταιρείες θα τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί.

Σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης – όπως σε ράμπες ΑμεΑ ή ζώνες τυφλών – τα πατίνια απομακρύνονται ήδη από συνεργεία του Δήμου, βάσει της νομοθεσίας περί απορριμμάτων.

Χάρτης Δήμου Αθηναίων με την Ταχύτητα Κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών

Η αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι η ευθύνη βαρύνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες μπορούν να μετακυλίουν το πρόστιμο στους πελάτες τους, εφόσον το προβλέπουν οι όροι χρήσης.

Επιπλέον, προτείνεται να εφαρμοστεί μηχανισμός αυτόματης χρέωσης ώστε «ο πελάτης να συνεχίζει να πληρώνει μέχρι να επιστρέψει το πατίνι στη σωστή θέση».

Χάρτης του Δήμου Αθηναίων με τις θέσεις χώρων στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών

Τεχνολογικά μέτρα και κόφτες ταχύτητας

Η κ. Ευαγγελίδου ανέφερε ότι ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας.

«Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)