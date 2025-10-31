Ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με εμφανή διάθεση αποστασιοποίησης από το παρελθόν του και την Χρυσή Αυγή. Ο πρώην βουλευτής του κόμματος επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που πλήρωσε ακριβά λάθη άλλων.

Απολογούμενος ενώπιον του δικαστηρίου, ο πρώην βουλευτής, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μίλησε για «άθλιες εγκληματικές πράξεις» που τελέστηκαν -όπως είπε- ακόμη και από υποστηρικτές του κόμματος, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε δική του ευθύνη.

Advertisement

Advertisement

Καταδίκασε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την επίθεση εναντίον των Αιγύπτιων αλιεργατών, ενώ για τις δηλώσεις του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως υποκινητικές σε βία, ισχυρίστηκε ότι έχουν παρερμηνευθεί ή πως δεν του ανήκουν.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της προέδρου, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έμαθε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από δημοσιογράφους την επόμενη ημέρα. «Μου είπαν ότι το ρεπορτάζ ανέφερε πως τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο», είπε.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Ηλίας Κασιδιάρης



Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε πως ο Ρουπακιάς ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής και ότι στο σημείο υπήρχαν πολλά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, απάντησε: «Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες και τα μηνύματά μου. Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Ένας συμπολίτης μας πέθανε — είναι καταδικαστέο. Αλλά είναι διπλά καταδικαστέο για μένα, γιατί ο δράστης ήταν από τη Χρυσή Αυγή. Ένα άθλιο έγκλημα που συνέβη μπροστά σε αστυνομικούς χωρίς να το αποτρέψει κανείς. Με δολοφόνησε κι εμένα, γιατί έχω περάσει έξι χρόνια στη φυλακή. Το καταδικάζω διαρκώς».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο Κασιδιάρης ανάφερε: «Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα είχα ανοίξει τα γραφεία της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος. Ό,τι περνάω σήμερα ως πολίτης είναι αποτέλεσμα εκείνης της επιλογής. Όμως τότε, το κόμμα βίωνε τεράστια άνθιση».

Όταν η πρόεδρος τού επεσήμανε ότι ο δημόσιος λόγος του δεν ήταν κατευναστικός, εκείνος αντέδρασε: «Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον και τις συνθήκες. Μετά το χαστούκι στην Κανέλλη, πολλοί πολίτες με συνεχάρηκαν. Έπρεπε να κατευνάσω αυτή την αντίδραση, γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί πως θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή. Δήλωσα ότι είμαστε κατά της βίας, και αυτό έφτασε παντού».

Ο Κασιδιάρης διέψευσε κατηγορηματικά ότι συμμετείχε σε στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις, αντιδρώντας έντονα: «Σας παρακαλώ, δεν έχω πάει ποτέ. Αν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, δείξτε το μου! Οι φωτογραφίες με στολή παραλλαγής είναι από δραστηριότητες της Λέσχης Εφέδρων Αξιωματικών, με άδεια του Υπουργείου Άμυνας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στον Μελιγαλά, όπου τα μέλη του κόμματος εμφανίζονταν με στρατιωτική ενδυμασία, είπε: «Ήταν δική μου ιδέα και το έχω μετανιώσει πολλές φορές. Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν ελάχιστοι. Προσωπικά δεν φορούσα παντελόνι παραλλαγής, μόνο το μαύρο μπλουζάκι, που είχε γίνει το “σήμα κατατεθέν”. Ήθελα να τιμήσουμε τους πεσόντες με τρόπο επίσημο, όπως στο σχολείο, με παρέλαση. Στο βίντεο φαίνεται ότι προσπαθώ να δώσω βήμα και δεν μπορώ. Ήταν μια φαεινή ιδέα, που μετανιώνω πολύ».

Πηγή: Dikastiko.gr