Η παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη σε αγροτικό μπλόκο, μέσα στις ημέρες που οι κινητοποιήσεις πιέζουν κυβέρνηση και κοινωνία με κλειστούς δρόμους και εκτροπές, δεν ήταν μια “απλή επίσκεψη”. Ήταν ένα προσεκτικά σκηνοθετημένο στιγμιότυπο πολιτικής επιβίωσης: ένα βίντεο, λίγες χειραψίες, θερμές αγκαλιές, και μια ανάρτηση που προσπάθησε να “κουμπώσει” πάνω σε μια γνήσια κοινωνική διαμαρτυρία.

Ο Κασιδιάρης αξιοποίησε πενθήμερη άδεια από τη φυλακή για να βρεθεί την Τρίτη (30/12) σε μπλόκο αγροτών. Εκεί, όπως φαίνεται και από το υλικό που ο ίδιος ανάρτησε, περπάτησε ανάμεσα σε αγροτικά οχήματα και φορτηγά, χαιρέτησε παρευρισκόμενους και δέχτηκε θερμή υποδοχή από μερίδα αγροτών.

Advertisement

Advertisement

Το κεντρικό μήνυμα που επέλεξε να “πουλήσει” ήταν η εικόνα της ταύτισης: «Πάντα δίπλα στους αγρότες…», έγραψε στην ανάρτησή του, φροντίζοντας να μετατρέψει ένα μπλόκο σε φόντο προσωπικής προβολής.

Από την αλληλεγγύη… στην εργαλειοποίηση

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν συγκεκριμένα αιτήματα, πραγματικές πιέσεις και πραγματικό κόστος για όσους βρίσκονται στα χωράφια και στους δρόμους. Όταν, όμως, πάνω σε αυτή την ένταση “πατάει” ένας καταδικασμένος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, το κάδρο αλλάζει επικίνδυνα: η κοινωνική διαμαρτυρία κινδυνεύει να μετατραπεί σε σκηνικό για ξέπλυμα και πολιτικό rebranding.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Κασιδιάρης ακούγεται να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό, λέγοντας –μεταξύ άλλων– ότι «μόνο εσείς έχετε τη δύναμη να φύγει η διαφθορά από την Ελλάδα», επιχειρώντας να ντύσει με αντισυστημικό μανδύα μια παρουσία που περισσότερο θυμίζει επικοινωνιακό ελιγμό παρά στήριξη.

Το πρόβλημα για τα μπλόκα: Στίγμα» και αποπροσανατολισμός

Η ζημιά δεν είναι μόνο συμβολική. Σε μια περίοδο που τα μπλόκα βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κάθε τέτοιο στιγμιότυπο γίνεται εργαλείο γενίκευσης: “να, ποιοι είναι στα μπλόκα”, “να, τι κρύβεται πίσω από τις κινητοποιήσεις”. Κι έτσι, αντί να συζητιούνται οι όροι επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα, συζητιέται ο Κασιδιάρης.

Με απλά λόγια: ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για το δίκαιο ή τη στρατηγική των κινητοποιήσεων, η εμφάνιση ενός καταδικασμένου στελέχους της Χρυσής Αυγής σε μπλόκο λειτουργεί σαν δώρο-παγίδα. Γιατί μετακινεί τη δημόσια κουβέντα από το “τι ζητούν οι αγρότες” στο “ποιος φωτογραφίζεται μαζί τους”.

Advertisement

Και τώρα;

Το ερώτημα για τους διοργανωτές και τις συνελεύσεις των μπλόκων είναι πρακτικό –όχι επικοινωνιακό: αν θέλουν να προστατεύσουν τον αγώνα τους, χρειάζονται καθαρά όρια. Όχι για να “λογοκρίνουν” την κοινωνία που τους στηρίζει, αλλά για να μην επιτρέψουν σε κανέναν να μετατρέψει την απόγνωσή τους σε ντεκόρ προσωπικής πολιτικής επιστροφής.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από “επισκέπτες με κάμερα”. Έχουν ανάγκη από λύσεις.

Advertisement