Αγρια ληστεία με θύμα έναν 71χρονο καρκινοπαθή σημειώθηκε στο Ίλιον το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, δύο νεαροί άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι του 71χρονου σηκώνοντας τα χρήματα της συνταξής του και έπειτα τον πέταξαν από τις σκάλες, στην είσοδο της πολυκατοικίας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το χρονικό της επίθεσης

Ενώ βρισκόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, λίγο πριν μπει στο ασανσέρ, ο 71χρονος είδε δυο νεαρά άτομα να τον πλησιάζουν.

«Ήρθανε με καλαμπούρια. Ε, λέω, κάποια παιδιά θα είναι φίλοι των παιδιών να πάνε στην πολυκατοικία», είπε ο 71χρονος,

Ωστόσο, οι δράστες τον αιφνιδίασαν, καθώς αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν. Ο ένας τον ακινητοποίησε και ο άλλος έψαχνε για το πορτοφόλι του.

«Ο ένας με σφίγγει, ο πιο κοντός, δυνατά, εγώ δεν μπορώ να αντιδράσω, δεν έχω δυνάμεις καθόλου. Και το βρήκε ο άλλος το πορτοφόλι και λέει το βρήκα. Και την ώρα που το παίρνουνε, μου δώσανε μία σπρωξιά στη σκάλα. Φώναζα και δεν με άκουγε κανένας», θυμάται ο 71χρονος.

Οι δυο δράστες που άρπαξαν τα 500 ευρώ της σύνταξης του θύματος, κατάφεραν να απομακρυνθούν και παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκαν.

Ο ηλικιωμένος συνταξιούχος ήταν ανήμπορος να αντισταθεί και καθώς κανένας δεν βρισκόταν στο σημείο για να τον βοηθήσει, σύρθηκε μέχρι το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη γυναίκα του.

«Μπήκα μέσα στο ασανσέρ, και βλέπω τη γυναίκα μου εδώ, είχε πάθει σοκ», είπε.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον προσπαθεί να αναρρώσει, καθώς από την άγρια επίθεση που δέχθηκε γέμισε τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον λαιμό του.

«Ο γιατρός είπε, θαύμα που σώθηκα», δήλωσε.

«Έναν άνθρωπο ΑμεΑ με 80% αναπηρία. Να τον ρίχνεις από τη σκάλα και να κάνεις αυτό, όχι απλά να τον κλέβεις, να πας να του κάνεις κακό, γιατί για μένα αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας», ανέφερε ο γιος του θύματος ληστείας.

«Είναι καρκινοπαθής, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, κάνει συνέχεια χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες», πρόσθεσε ο γιος του.

Οι ληστές είναι πιθανό να παρακολουθούσαν τον άντρα που έβαλαν στο στόχαστρο από την τράπεζα, να τον είδαν την ώρα που έκανε την ανάληψη των χρημάτων του και να περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να επιτεθούν.

«Δεν ξέρω που μπήκα στο μίνι μάρκετ, αν υπήρχε άλλο άτομο μέσα, και αυτοί καθόντουσαν έξω με το αυτοκίνητο, και την ώρα που μπήκα στο ταμείο να πληρώσω, να είδα εδώ ότι είχα λεφτά», είπε ο ηλικιωμένος.