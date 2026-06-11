Credits: STAR - Στιγμιότυπο από την επίθεση που δέχτηκε γυναίκα οδηγός στο Ίλιον

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Σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής νοσηλεύεται από την Τετάρτη (10/06/2026) ο 30χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον, έπειτα από διαπληκτισμό που φέρεται να προκλήθηκε λόγω διαφωνίας για την προτεραιότητα των οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη και, μετά την καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου.

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Ωστόσο, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε ακούσια για ψυχιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του σε ψυχιατρική δομή. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, αφέθηκε ελεύθερος προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία νοσηλείας, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ο 30χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά και ότι έχει νοσηλευτεί ξανά, χωρίς τη συναίνεσή του, σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 30χρονος να επιδιώκει μέσω της επίκλησης ψυχιατρικών προβλημάτων να αποφύγει τις προβλεπόμενες αυτόφωρες διαδικασίες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες Αρχές.