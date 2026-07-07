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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δύο άνδρες που διαμένουν στην περιοχή.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση κλιμακώθηκε, με τον 47χρονο να γρονθοκοπεί αρχικά τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια να βγάζει μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δεύτερο στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν και συνέλαβαν τον 47χρονο. Ο δεύτερος άνδρας που ενεπλάκη στο επεισόδιο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.