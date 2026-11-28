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Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης της Βαρκελώνης, η οποία το 1995 έθεσε τις βάσεις για την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύγκλιση των κρατών της περιοχής.

Η Μεσόγειος αποτελεί σήμερα έναν χώρο γεωπολιτικών προκλήσεων, καθώς η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στο επίκεντρο ζητημάτων ενέργειας, ασφάλειας και οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Παράλληλα, η περιοχή αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα, όπως οι μεταναστευτικές ροές, η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

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Κάθε χρόνο στις 28 Νοεμβρίου, η Μεσόγειος αποκτά τη δική της ημέρα. Μια θάλασσα που για χιλιάδες χρόνια υπήρξε το σταυροδρόμι της ανθρώπινης ιστορίας, η κοιτίδα μεγάλων πολιτισμών, η αφετηρία εμπορικών δρόμων και ταυτόχρονα το πεδίο αιματηρών πολέμων και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η Μεσόγειος δεν είναι απλώς ένας γεωγραφικός χώρος. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας, της οικονομίας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της εθνικής τους ασφάλειας.

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Η Ημέρα της Μεσογείου καθιερώθηκε το 2020 από τα 42 κράτη-μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της κοινής μεσογειακής ταυτότητας.

Γιατί επιλέχθηκε η 28η Νοεμβρίου

Η ημερομηνία παραπέμπει σε ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός.

Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995 πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη η πρώτη Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη, με τη συμμετοχή των κρατών της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης και δώδεκα χωρών της νότιας και ανατολικής Μεσογείου.

Η Διακήρυξη της Βαρκελώνης έθεσε τρεις βασικούς στόχους: την πολιτική συνεργασία και την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση των πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων.

Το 2008 δημιουργήθηκε η Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία ανέλαβε να προωθήσει πρακτικές συνεργασίες μεταξύ των χωρών της περιοχής.

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Μια θάλασσα που γέννησε πολιτισμούς

Από τους Μινωίτες και τους Φοίνικες μέχρι την αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο, η Μεσόγειος υπήρξε ο μεγάλος θαλάσσιος δρόμος επικοινωνίας των λαών.

Οι ελληνικές αποικίες εξαπλώθηκαν από τη Μικρά Ασία μέχρι την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία και τις ακτές της σημερινής Γαλλίας.

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Στις θάλασσές της ταξίδεψαν έμποροι, φιλόσοφοι, επιστήμονες και εξερευνητές. Μέσα από τα λιμάνια της διαδόθηκαν ιδέες, γλώσσες, θρησκείες και τεχνολογίες.

Η ίδια θάλασσα, ωστόσο, γνώρισε συγκρούσεις αυτοκρατοριών, πειρατεία, αποικιοκρατία και πολέμους που άλλαξαν τον παγκόσμιο χάρτη.

Ελλάδα και Κύπρος στην καρδιά των εξελίξεων

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Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικές περιοχές.

Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια, την ασφάλεια και τις διεθνείς μεταφορές.

Οι διαφωνίες Ελλάδας και Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα και την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, το άλυτο Κυπριακό και οι διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις ενεργειακές έρευνες συντηρούν ένα σύνθετο διπλωματικό περιβάλλον.

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Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες ενεργειακές διασυνδέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ υπογραμμίζουν τη σημασία της περιοχής για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

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Η Μεσόγειος είναι ταυτόχρονα μια θάλασσα συνεργασίας και ανταγωνισμού.

Η θάλασσα των προσφύγων και των μεταναστών

Υπάρχει όμως και μια άλλη, βαθιά ανθρώπινη πλευρά.

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Η Μεσόγειος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδρομές προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Από τις ακτές της Λιβύης και της Τυνησίας μέχρι το Αιγαίο, την Κρήτη, την Ιταλία και την Ισπανία, χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια αναζητώντας ασφάλεια ή καλύτερες συνθήκες ζωής.

Τα ναυάγια και οι θάνατοι ανθρώπων στη θάλασσα υπενθυμίζουν ότι η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ζήτημα φύλαξης συνόρων.

Απαιτεί ανθρωπιστική προστασία, αποτελεσματική διαχείριση και συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τη Μεσόγειο

Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, οι παρατεταμένοι καύσωνες, οι περίοδοι ξηρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν σοβαρές προκλήσεις.

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους για τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους, τα δάση και τον τουρισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης η θαλάσσια ρύπανση, τα πλαστικά απορρίμματα, η υπεραλίευση και η υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Η προστασία της Μεσογείου δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική επιλογή. Είναι ζήτημα οικονομικής επιβίωσης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Από τη Βαρκελώνη του 1995 στη Μεσόγειο του 2026

Τριάντα ένα χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης, το ερώτημα παραμένει επίκαιρο: Μπορεί η Μεσόγειος να μετατραπεί πραγματικά σε περιοχή ειρήνης, σταθερότητας και κοινής ευημερίας;

Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι μεταναστευτικές πιέσεις και η κλιματική κρίση αποδεικνύουν πόσο δύσκολος είναι αυτός ο στόχος.

Την ίδια στιγμή, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η ενέργεια, η επιστημονική συνεργασία και οι πολιτιστικές ανταλλαγές προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Η Ημέρα της Μεσογείου δεν είναι επομένως μια απλή συμβολική επέτειος.

Είναι μια υπενθύμιση ότι οι λαοί που μοιράζονται αυτή τη θάλασσα έχουν περισσότερους λόγους να συνεργάζονται παρά να συγκρούονται.

Και για την Ελλάδα και την Κύπρο, που έχουν συνδέσει την ιστορική τους διαδρομή με τα νερά της, η προστασία της Μεσογείου και η διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.

Πρωτογενείς πηγές: https://ufmsecretariat.org/international-day-mediterranean-born/ | https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2015/10/Declaracion-de-Barcelona-1995.pdf