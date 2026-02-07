Ένα στιγμιότυπο από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, δημοσιεύοντας βίντεο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, και αποκαλύπτοντας πως μια απρόβλεπτη εξέλιξη τους χάλασε τη διάθεση.

Η γνωστή influencer είχε αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες, μέσα από τα social media, ότι ο σύντροφός της της ετοίμασε μια έκπληξη-ταξίδι, χωρίς η ίδια να γνωρίζει τον προορισμό μέχρι την τελευταία στιγμή. Λίγο αργότερα, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως βρίσκονται στο Ριάντ.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε σειρά από Instagram stories. Σε ένα από αυτά, έδειχνε τον σύντροφό της στις κερκίδες του γηπέδου, όπου το ζευγάρι βρέθηκε για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα Αλ Νασρ – Αλ Ιτιχάντ.

Ωστόσο, η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από το παιχνίδι φαίνεται πως προκάλεσε την απογοήτευση του Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, με την influencer να σχολιάζει χαρακτηριστικά:

«Ήρθαμε μέχρι εδώ για να δούμε τον Κριστιάνο. Μαντέψτε τι έπαθε ο Ρομπέρτο που δεν θα παίξει σήμερα».

Σε επόμενο βίντεο, η Ιωάννα Τούνη συμπλήρωσε με χιούμορ για τον σύντροφό της:

«ο Ρομπέρτο δεν μιλιέται».

Stories από το προσωπικό προφιλ της Ιωάννας Τούνη στο Instagram

Πρόσφατα, το ζευγάρι γιόρτασε έναν χρόνο σχέσης, με την Ιωάννα Τούνη να δημοσιεύει στα social media 364 τριαντάφυλλα που δέχτηκε από τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, ένα για κάθε ημέρα που πέρασαν μαζί.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη συχνή έκθεση της προσωπικής του ζωής στα social media. Έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και σε πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο.

Ο 31χρονος επιχειρηματίας είναι αθλητικός και δραστήριος, αγωνίζεται στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και τα μικρότερα αδέρφια του.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης, καθώς είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε beach bar στη Χαλκιδική.