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Στον Ανακριτή Ιωαννίνων παρουσιάστηκε σήμερα η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος που ενεπλάκη στην επεισοδιακή καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η υπόθεση αφορά τη δράση οργανωμένου κυκλώματος τηλεφωνικών απατών, το οποίο φέρεται να είχε αποσπάσει από ηλικιωμένους χρήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

Σε βάρος της 24χρονης έχουν απαγγελθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις τηλεφωνικές απάτες που αποδίδονται στο κύκλωμα. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για την εμπλοκή της στην καταδίωξη και τον τραυματισμό αστυνομικού. Κατά την απολογία της, φέρεται να αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στη δράση της εγκληματικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις απάτες.

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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του οχήματος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς και για τον εντοπισμό των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.