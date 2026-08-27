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Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη με τον ΕΟΔΥ, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.

Οι ψεκασμοί διενεργούνται με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων εκνέφωσης και εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων, υπό την επίβλεψη αρμόδιων επιστημονικών φορέων.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προσαρμόζεται διαρκώς βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, ενώ η Περιφέρεια έχει ήδη ενισχύσει τις δράσεις καταπολέμησης κατά 30% εντός του τρέχοντος έτους.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά στους πολίτες την αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας για την αποφυγή τσιμπημάτων, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες.

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Έκτακτη, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική θα πραγματοποιήσει απόψε η Περιφέρεια Αττικής για την καταστολή της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου.

Της απόφασης, προηγήθηκε σύσκεψη του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με εκπροσώπους του ΕΟΔΥ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, αντιπεριφερειάρχες και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, προκειμένου να προσαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός στη βάση των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων.

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Στο πλαίσιο αυτό δρομολογήθηκε απόψε επίγειος ψεκασμός με «τουρμπίνες», σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικής έκτασης 10.000 στρεμμάτων.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια των ενισχυμένων κατά 30% δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει φέτος η Περιφέρεια ενώ στην Αν. Αττική, οι προβλεπόμενες εφαρμογές από εδάφους αυξήθηκαν από 58 σε 78.

Κατά τη σύσκεψη μελετήθηκαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, η ιδιαίτερη επιβάρυνση που καταγράφεται σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, καθώς και η ανάγκη στενού και διαρκούς συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων για την άμεση προσαρμογή των επιχειρησιακών παρεμβάσεων.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της εντατικής ανταλλαγής επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων και η ενεργοποίηση πρόσθετων στοχευμένων δράσεων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη της κατάστασης.

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς «απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός». Και προσέθεσε: «Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, ακούμε τους επιστήμονες και προσαρμόζουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας.

Έχουμε ήδη αυξήσει, από τις αρχές του 2026, κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας. Προχωρούμε σε νέα έκτακτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, πάντα σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους φορείς.

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Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως σχέδιο, επιστημονική καθοδήγηση και κυρίως συνεχής παρουσία στο πεδίο. Και βέβαια, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους Δήμους μας, με τις δυνάμεις και τα μέσα της Περιφέρειας, όπου και όποτε μας ζητηθεί.

Γιατί όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και διαρκώς σε εγρήγορση και να παρεμβαίνουμε άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη».

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ – καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε: «Με βάση τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔY, τα οποία ανακοινώσαμε χθες το βράδυ, παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου, παρότι έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

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Προκειμένου να δούμε τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής, επιπλέον από τα αυξημένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, συμμετέχουμε σε μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, από πλευράς κράτους, την κατάσταση. Ταυτόχρονα, θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας -τα οποία δρουν συμπληρωματικά με τα μέτρα της Πολιτείας- φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοαπωθητικά και ακολουθώντας όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του».

Πώς θα γίνει ο επίγειος ψεκασμός

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή αφορά στην καταπολέμηση των ακμαίων κουνουπιών με τη μέθοδο της εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου ULV και θα πραγματοποιηθεί από εδάφους, στον δομημένο χώρο ή περιμετρικά συγκεκριμένων οικισμών και επιλεγμένων θέσεων, σε στενή συνεργασία και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Κουνουπιών.

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Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων και υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό η περιβαλλοντική συμβατότητα των εφαρμογών και η ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων.

Η δραστική ουσία του σκευάσματος είναι φωτοδιασπώμενη, και η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Για τις εφαρμογές θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα μηχανήματα εκνέφωσης, τα οποία θα ακολουθήσουν προκαθορισμένες πορείες σάρωσης περιμετρικά και κατά μήκος του οδικού δικτύου των υποδεδειγμένων οικισμών, εξαιρουμένων των περιοχών υψηλής και συνεχούς δόμησης.

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Παράλληλα, η Περιφέρεια συνεργάζεται με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για τη συστηματική εντομολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, ώστε οι παρεμβάσεις να σχεδιάζονται και να προσαρμόζονται με βάση πραγματικά επιστημονικά δεδομένα.

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Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε συνεχή επαναξιολόγηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τους Δήμους της Αττικής, με στόχο κάθε νέα επιδημιολογική ή εντομολογική ένδειξη να μεταφράζεται άμεσα σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή δράση.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 102 τακτικοί κύκλοι επίγειων εφαρμογών, με ειδικά ψεκαστικά οχήματα και συστήματα, καθώς και 20 εφαρμογές από αέρος με ψεκαστικό ελικόπτερο.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες πτήσεις με ειδικά ψεκαστικά drones, προκειμένου οι παρεμβάσεις να καλύπτουν και εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε δύσβατες ή μη προσβάσιμες από τα επίγεια συνεργεία περιοχές.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ