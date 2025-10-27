Ο Βρετανός δημοσιογράφος Σάμι Χάμντι φέρεται να συνελήφθη την Κυριακή το πρωί από τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, και το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (Cair) αναφέρει ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί προφανώς αντίποινα για την κριτική του μουσουλμάνου πολιτικού σχολιαστή κατά του Ισραήλ.

Σε δήλωση του Cair αναφέρεται ότι η κράτηση του Χάμντι αποτελεί «μια κατάφωρη προσβολή της ελευθερίας του λόγου» και έγινε επειδή επέκρινε τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία ομιλιών στις ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ πρόσθεσε σε ξεχωριστή δήλωση ότι ο Χάμντι είναι αντιμέτωποςο με απέλαση, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Οι δικηγόροι και οι συνεργάτες μας εργάζονται για την αντιμετώπιση αυτής της αδικίας», ανέφερε η δήλωση του Cair. Η δήλωση κάλεσε επίσης την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) «να λογοδοτήσει αμέσως και να απελευθερώσει τον Χάμντι», λέγοντας ότι το μόνο «έγκλημά» του είναι η κριτική σε μια ξένη κυβέρνηση» την οποία το Cair κατηγόρησε ότι «διάπραξε γενοκτονία» στη Γάζα.

Η υπεύθυνη για θέματα Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάουλιν, έγραψε για τον Χάμντι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η βίζα αυτού του ατόμου ανακλήθηκε και βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE εν αναμονή της απέλασής του». Η ανάρτηση της ανέφερε επίσης: «Όσοι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπεται να εργάζονται ή να επισκέπτονται αυτή τη χώρα».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Χάμντι μίλησε το Σάββατο στην ετήσια γκαλά του παραρτήματος του Cair στο Σακραμέντο. Αναμενόταν να μιλήσει την Κυριακή στην γκαλά του παραρτήματος του Cair στη Φλόριντα.

Η ανάρτηση της α ΜακΛάουλιν κοινοποιήθηκε από τη σύμμαχο της κυβέρνησης Τραμπ, Λώρα Λούμερ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη σύλληψή του. Η Λούμερ η οποία αυτοαποκαλείται «υπέρμαχος των λευκών» και «περήφανη ισλαμοφοβική», έχει συχνά διαδώσει θεωρίες συνωμοσίας, όπως η υποστήριξη ισχυρισμών ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν «εσωτερική δουλειά».

Το 2018, αλυσοδέθηκε με αλυσίδες στα κεντρικά γραφεία του Twitter στη Νέα Υόρκη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση του λογαριασμού της. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ επανέφερε τον λογαριασμό της αφού αγόρασε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το 2022.

Advertisement

«Ως άμεσο αποτέλεσμα… της αδιάκοπης πίεσης που άσκησα στο [Υπουργείο Εξωτερικών] και στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πλέον κινηθεί για να λάβουν μέτρα κατά του καθεστώτος βίζας του Χάμντι και της συνεχιζόμενης παρουσίας του σε αυτή τη χώρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χαμντί είναι ο τελευταίος από τους πολυάριθμους μετανάστες που έχουν συλληφθεί και απελαθεί από την ICE λόγω φιλοπαλαιστινιακών απόψεων.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο δημοσιογράφος Μάριο Γκεβάρα απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ, αφού είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της μαζικής διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ «No Kings» τον Ιούνιο.

Advertisement

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ένας ομοσπονδιακός δικαστής που διορίστηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν έκρινε ότι η πολιτική της κυβέρνησης να κρατά και να απελαύνει ξένους ακαδημαϊκούς λόγω φιλοπαλαιστινιακών απόψεων παραβιάζει το σύνταγμα των ΗΠΑ και είχε σχεδιαστεί για να «εσκεμμένα» περιορίσει τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου.

Στην απόφαση είναι αναπόφευκτο να ασκηθεί έφεση, πιθανώς μέχρι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο κυριαρχείται από μια συντηρητική υπερπλειοψηφία που κατέστη δυνατή χάρη σε τρεις διορισμούς του Τραμπ. Το Υπουργείο Εξωτερικών, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ανακαλεί βίζες βάσει της πολιτικής.

Advertisement