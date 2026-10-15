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Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στις κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό λοιπόν έρχεται να προστεθεί στα πολλά παραδείγματα που είναι ήδη γνωστά, με το βίντεο που δημοσιεύτηκε στη γνωστή ομάδα του Facebook «Όψεις του Ηρακλείου» να καταγράφει 2 ασυνείδητους μοτοσικλετιστές να παραβιάζουν με μεγάλη ταχύτητα ερυθρό σηματοδότη σε κεντρική διασταύρωση του Ηρακλείου, αρκετά δευτερόλεπτα αφότου το φανάρι έχει ήδη γίνει κόκκινο.

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Πιο συγκεκριμένα οι παραβάσεις αυτές καταγράφηκαν από dashcam άλλου μοτοσικλετιστή ο οποίος βρίσκεται ακινητοποιημένος στο φανάρι επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης, περιμένοντας να ανάψει το πράσινο.

Ενώ λοιπόν το φανάρι έχει ανάψει κόκκινο και η κυκλοφορία έχει διακοπεί προκειμένου να περάσουν τα οχήματα από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, 7 δευτερόλεπτα αργότερα η κάμερα καταγράφει τον οδηγό μιας μοτοσυκλέτας να παραβιάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα το φανάρι, ενώ στη συνέχεια τον ακολουθεί ο οδηγός ακόμη ενός δίκυκλου ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα έχει σταματήσει στο φανάρι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό εξέπληξε τους χρήστες της πλατφόρμας συγκεντρώνοντας σε λίγες μόλις ώρες αρκετές εκατοντάδες αντιδράσεις και σχόλια, με τους χρήστες να σχολιάζουν με έκπληξη το συμβάν.