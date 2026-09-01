Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 67χρονου άνδρα που αγνοείται ενώ έκανε ιστιοσανίδα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Κόλπου Ηρακλείου και της νήσου Ντίας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nea Kriti, ο 67χρονος είχε μεταβεί χθες στην περιοχή προκειμένου να κάνει ιστιοσανίδα, χωρίς έκτοτε να έχει δώσει σημεία ζωής. Σήμερα, συγγενικό του πρόσωπο ανησύχησε από την απουσία του και ενημέρωσε τις Αρχές.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε μεταβεί ο αγνοούμενος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του 67χρονου στην παραλία, καθώς και η σανίδα ιστιοσανίδας που χρησιμοποιούσε.

Στην επιχείρηση, που συντονίζεται από το ΕΚΣΕΔ, συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επιβατηγά-τουριστικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν στην αναζήτηση του αγνοούμενου. Την ίδια ώρα, στην περιοχή κατευθύνεται και εναέριο μέσο της FRONTEX, προκειμένου να συμβάλει στις προσπάθειες εντοπισμού.