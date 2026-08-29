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Το παιδί κατέθεσε ότι ο σκύλος φορούσε λουρί το οποίο όμως δεν κρατούσε η συνοδός του, ενώ οι Αρχές συνέλαβαν τη γυναίκα και επέβαλαν διοικητικά πρόστιμα.

Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε ότι το συγκεκριμένο ζώο είχε επιτεθεί ξανά σε παιδί της περιοχής, γεγονός που εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο νόμος 4830/2021 επιβάλλει τη χρήση λουριού και τον συνεχή έλεγχο των δεσποζόμενων ζώων από τους συνοδούς τους κατά τη διάρκεια του περιπάτου σε δημόσιους χώρους.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα περιστατικά επιθέσεων από δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα εμφανίζονται με σχεδόν ίση συχνότητα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για υπεύθυνη ιδιοκτησία των κατοικιδίων.

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Άλλη μία σοβαρή επίθεση σκύλου, αυτή τη φορά με θύμα ένα 12χρονο παιδί, σημειώθηκε στα Καμίνια Ηρακλείου, επαναφέροντας το ζήτημα της ευθύνης όσων συνοδεύουν δεσποζόμενα ζώα σε δημόσιους χώρους.

Ο 12χρονος δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα, με τραύματα στο ισχίο, στην πλάτη και στην αριστερή πλευρά του σώματός του και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για ιατρική φροντίδα. Ο σκύλος ανήκει στον 25χρονο αδελφό της 28χρονης που τον είχε βγάλει βόλτα. Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

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«Είχε λουρί, αλλά δεν το κρατούσε»

Οι πρώτες πληροφορίες άφηναν αδιευκρίνιστες τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης. Νεότερη μαρτυρία όμως του ίδιου του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική: ο 12χρονος ανέφερε ότι βρισκόταν σε αλάνα και έπαιζε μπάλα όταν είδε πίσω του τον σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε δύο-τρεις φορές. Όπως είπε, το ζώο είχε λουρί, αλλά η συνοδός του δεν το κρατούσε.

Δεν προκύπτει, επομένως, από τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι το παιδί πλησίασε τον σκύλο για να παίξει μαζί του ή ότι τον πείραξε. Αντίθετα, η περιγραφή του 12χρονου είναι ότι έπαιζε μπάλα όταν το ζώο βρέθηκε πίσω του.

Ακόμη σοβαρότερη είναι η καταγγελία της μητέρας ότι ο ίδιος σκύλος φέρεται να είχε επιτεθεί ξανά σε παιδί της γειτονιάς. Το στοιχείο αυτό διερευνάται από τις Αρχές. citeturn0search0turn2view0

Τι λέει ο νόμος για το λουρί

Ο νόμος 4830/2021 είναι σαφής: κατά τη διάρκεια του περιπάτου ο σκύλος πρέπει να είναι δεμένος με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον άνθρωπο που τον συνοδεύει. Η υποχρέωση αφορά όχι μόνο τον ιδιοκτήτη αλλά οποιονδήποτε έχει αναλάβει τη συνοδεία του ζώου. Εξαίρεση υπάρχει για την ελεύθερη κίνηση μέσα σε ειδικά πάρκα σκύλων. (taxheaven.gr)

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Και εδώ βρίσκεται η ουσία: δεν αρκεί ένας σκύλος να έχει απλώς ένα λουρί επάνω του. Κάποιος πρέπει να κρατά την άλλη άκρη.

Όταν μάλιστα ένα ζώο έχει παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά, η ευθύνη του ιδιοκτήτη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Η χρήση κατάλληλου φίμωτρου σε έναν σκύλο με γνωστό ιστορικό επιθετικότητας αποτελεί ένα επιπλέον ουσιαστικό μέτρο πρόληψης, μαζί φυσικά με ασφαλές λουρί και άνθρωπο ικανό να ελέγξει το ζώο.

Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά

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Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές σοβαρές επιθέσεις. Τον Ιούλιο, στον Βόλο, 6χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο σε παιδική χαρά και χρειάστηκε να διακομιστεί στην Αθήνα για χειρουργική αντιμετώπιση. Τον Απρίλιο, δίχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο από σκύλο του οικογενειακού περιβάλλοντος και χρειάστηκε πολύωρο χειρουργείο. Νωρίτερα, στον Αλμυρό, μαθητής είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο από αδέσποτο σκύλο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα αδέσποτα. Στην πρώτη συστηματική καταγραφή του ΕΟΔΥ για το 2023 καταγράφηκαν 2.820 περιστατικά ανθρώπων που αναζήτησαν ιατρική φροντίδα μετά από δάγκωμα σκύλου, με τα συμβάντα από αδέσποτους και δεσποζόμενους σκύλους να εμφανίζονται σε σχεδόν ίση συχνότητα.

Η συζήτηση λοιπόν δεν πρέπει να μετατρέπεται σε δίκη των σκύλων. Το ζήτημα είναι η υπεύθυνη ιδιοκτησία. Ο ιδιοκτήτης γνωρίζει τον χαρακτήρα και τη δύναμη του ζώου του και έχει την ευθύνη να προστατεύει τόσο το ίδιο όσο και τους ανθρώπους γύρω του.

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