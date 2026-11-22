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Για ιδιαίτερα υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε Ξυλόκαστρο και Λουτράκι προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας πρόσφατα σε διάλεξη στην Κόρινθο.

Οι δηλώσεις του έγιναν στις 18 Νοεμβρίου και βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας, συγκυριακά με την ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4–3,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στο Ρίο και την Πάτρα, με εστιακό βάθος λίγων χιλιομέτρων.

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Στην διάλεξή του στην Κόρινθο, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι το Ξυλόκαστρο – όπου πρόσφατα έγινε σεισμός 3,6 Ρίχτερ – και το Λουτράκι εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές σεισμικών επιταχύνσεων και τόνισε την ανάγκη μείωσης της τρωτότητας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα της ευρύτερης περιοχής για τον περιορισμό των συνεπειών ενός σεισμού

Ο καθηγητής τόνισε ότι, παρότι οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι επιπτώσεις τους περιορίζονται με έλεγχο και θωράκιση σχολείων, δημοτικών κτιρίων, λιμανιών, μνημείων και δικτύων.

Μάλιστα, ο κος Λέκκας επισήμανε ότι ο Δήμος Κορινθίων συγκαταλέγεται στους λίγους δήμους της χώρας που διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, πριν ακόμα εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα ειδικά σχέδια.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών υπογραμμίζει συχνά ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής χώρα και πως οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου σεισμού.