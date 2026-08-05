Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Υψηλές θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ επικρατούν στη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «Red Code», με τις αρχές να απαγορεύουν αυστηρά οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους.

Το θερμό καιρό με ηλιοφάνεια αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και τους βοριάδες να παραμένουν έντονοι στο Αιγαίο.

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Με ζέστη, ηλιοφάνεια αλλά και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο κυλά η Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες έως 7 μποφόρ διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Το meteo κατέγραφε στις 06:30 το πρωί 28 βαθμούς στην Αθήνα και 26 στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή ούτε σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. (meteo.gr)

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Η εικόνα σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 37. Στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, ο υδράργυρος θα αγγίξει κατά τόπους τους 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται 36 με 38 βαθμοί. Στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη, κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 35. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν έως 35 βαθμοί.

Αθήνα: Ζέστη και ισχυρός βοριάς

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ισχυρότεροι κυρίως στα ανατολικά του νομού.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στα βόρεια και ανατολικά προάστια η μέγιστη θα είναι δύο με τρεις βαθμούς χαμηλότερη.

Η ζέστη θα επιμείνει τις επόμενες ημέρες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα υπολογίζονται περίπου στους 35 βαθμούς την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 το Σάββατο και στους 36 την Κυριακή. Οι νύχτες θα είναι επίσης θερμές, με τις ελάχιστες να κυμαίνονται από 24 έως 27 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Έως 36 βαθμούς

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα μέσα στην πόλη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς.

Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται έως την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 36 βαθμούς. Για την κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως κατά τις θερμές μεσημβρινές ώρες.

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Οι θάλασσες και τα μελτέμια

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί και βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, όμως, το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό, με βοριάδες 5 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες.

Η τελευταία ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά δείχνει ότι το Αιγαίο θα συνεχίσει να δέχεται τους ισχυρότερους και πιο επίμονους ανέμους και τις επόμενες ημέρες. Περισσότερο επηρεάζονται το Ικάριο και το Καρπάθιο Πέλαγος, το στενό Άνδρου–Τήνου και ο Καφηρέας, όπου οι ριπές μπορεί να είναι αισθητά ισχυρότερες από τη μέση ένταση του ανέμου.

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Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να κινηθούν με πλοία, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες, θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή τοπικές τροποποιήσεις δρομολογίων.

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«Red Code» και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η δυσκολότερη παράμετρος της ημέρας δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών ανέμων.

Στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, βρίσκονται:

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Η Περιφέρεια Αττικής

Η Εύβοια

Η Χίος

Η Λέσβος

Η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος έχουν τεθεί παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε αυξημένη ετοιμότητα. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Η Πολιτική Προστασία ζητεί να αποφεύγεται απολύτως κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάψιμο κλαδιών και ξερών χόρτων και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Πέμπτη 6 Αυγούστου

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά: 33 με 35 βαθμοί στα νησιά του Αιγαίου και 36 με 38 βαθμοί τοπικά στα ηπειρωτικά.

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και θα σημειωθούν λίγοι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια υψηλά επίπεδα.

Σάββατο 8 Αυγούστου

Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Στο βόρειο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με αρκετές ηπειρωτικές περιοχές να πλησιάζουν ξανά τους 38 βαθμούς.

Κυριακή 9 Αυγούστου

Το καλοκαιρινό σκηνικό θα συνεχιστεί, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Οι μέγιστες τιμές εκτιμάται ότι θα κυμανθούν γύρω στους 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείονται και υψηλότερες τιμές.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, διατηρώντας αυξημένη την επικινδυνότητα τόσο για τη ναυσιπλοΐα μικρών σκαφών όσο και για την εξάπλωση τυχόν πυρκαγιών.