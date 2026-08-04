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Με εκατοντάδες ώρες πτήσης συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών (Καναντέρ και PZL) της Πολεμικής Αεροπορίας στο «κύμα» από φωτιές που άρχισε την περασμένη Παρασκευή, με μεγαλύτερη αυτήν που άρχισε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη δυτική Αττική.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή 31 Ιουλίου μέχρι χθες Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 135 έξοδοι αεροσκαφών για αεροπυρόσβεση, που αντιστοιχούν σε 318,2 ώρες πτήσης. Αντίστοιχα, για επιτήρηση πραγματοποιήθηκαν 10 έξοδοι/ 24,5 ώρες πτήσης.

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Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΠΑ, τον περασμένο Ιούνιο υπήρξαν συνολικά 115 έξοδοι και 209,2 ώρες πτήσης για αεροπυρόσβεση (27 και 65,2 αντίστοιχα για τα CL-415, 20 και 54,7 για τα CL-215, 68 και 89,3 για τα PZL). Συγκριτικά, τον Ιούνιο του 2025 υπήρξαν 191 έξοδοι και 417,6 έξοδοι αεροπυρόσβεσης, τον Ιούλιο 332 και 785,4 και τον Αύγουστο 303 και 677,6.

Ο στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών της ΠΑ υπάγεται σε τρεις σχηματισμούς: την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών, της 112 Πτέρυγας Μάχης (χρησιμοποιεί CL-215) στην Ελευσίνα, την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων/ Αεροπυρόσβεσης (CL-415) της 113 Πτέρυγας Μάχης στη Μίκρα και την 359 Μοίρα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (PZL), στη Δεκέλεια, που υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης.

Eurokinissi

Συνολικά, όσον αφορά στον στόλο αεροπυρόσβεσης, η ΠΑ διαθέτει πάνω από 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη (πάνω από τα μισά είναι τα μικρότερα PZL, που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν «πιάνουν» τη φωτιά κατά την έναρξή της, και τα υπόλοιπα Καναντέρ των εκδόσεων CL-215 και CL-415), συν περίπου 50 (φέτος) μισθωμένα ελικόπτερα και αεροπλάνα, και αριθμό από ελικόπτερα Chinook της Αεροπορίας Στρατού και 2 Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος. Σημειώνεται πως ο ελληνικός στόλος αεροπυρόσβεσης θα ενισχυθεί με νεότερα αεροσκάφη της οικογένειας των Καναντέρ (Canadair), τα DHC-515, παραλαμβάνοντας επτά μέσα στα επόμενα χρόνια, με την πρώτη παράδοση να αναμένεται το 2028- περίπου μισό αιώνα μετά την προμήθεια των πρώτων CL-215.

Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα της Αττικοβοιωτίας

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στη γενικότερη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βοιωτία- Δυτική Αττική, διατέθηκαν χθες 4 προωθητές γαιών για διάνοιξη δρομολογίων σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, 5 CL-215, 3 CL-415 και 2 ελικόπτερα CH-47 Chinook, καθώς και 13 λεωφορεία που ήταν σε ετοιμότητα στο Αλεποχώρι για συνδρομή σε πιθανή εκκένωση.