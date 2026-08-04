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Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 51χρονος, ο οποίος έπρεπε να είναι στη φυλακή για θανατηφόρο τροχαίο, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, sύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 6 ετών κι 1 μηνός, για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, από την οποία προκλήθηκε θάνατος και οδήγηση χωρίς τη σχετική άδεια ικανότητας.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως το θανατηφόρο τροχαίο έγινε τον Ιούλιο του 2020 στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Καβάλα.