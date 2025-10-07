Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, βροχοπτώσεις εκδηλώνονται σε: Δάφνη, Βριλήσσια, Ηλιούπολη, Φάληρο, Νομισματοκοπείο, Καλλιθέα, Παπάγου, Ασπρόπυργος, Γκάζι, Άγιος Κοσμάς, Βύρωνας, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Ασπρόπυργος, Λαύριο, Κίτσι, Σαλαμίνα, Ύδρα, Αίγινα.

Την ίδια στιγμή, κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείων και στη λεωφόρο Αθηνών καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Μποτιλιάρισμα και στην Αττική Οδό από το Μαρούσι μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα, σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Θράκη και Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από την Πέμπτη, όταν και αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία

Για αύριο, Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν, παραχωρώντας τη θέση της στην ηλιοφάνεια.