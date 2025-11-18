Επιδείνωση του καιρού προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσίαα για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν τη βορειοδυτική Ελλάδα ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ προβλέπονται για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τη βορειοδυτική χώρα τις επόμενες δύο ημέρες.

Σήμερα, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία). Την Τετάρτη θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στην βορειοδυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη.

Όσον αφορά την θερμοκρασία, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες μέρες, αλλά προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση, οδηγώντας σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, ιδιαίτερα την Κυριακή και την Δευτέρα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι «σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ από το μεσημέρι της Τρίτης τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας». Όπως διευκρίνισε, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα έως και την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, δεν θα είναι αξιόλογη.

⚠️ΣΕ ΙΣΧΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙO ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ

✅Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της… pic.twitter.com/QtlO9jljqP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 17, 2025

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στη Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη καθώς και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.