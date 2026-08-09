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Το πιο επικίνδυνο ίσως καιρικό 48ωρο των τελευταίων ημερών είναι ήδη εδώ. Και το πρόβλημα αυτή τη φορά δεν είναι μόνο η ζέστη και τα 40άρια που επιμένουν κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Είναι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, πολύ χαμηλής υγρασίας, ξηρής βλάστησης και ισχυρών έως θυελλωδών βοριάδων.

Κυριακή και κυρίως Δευτέρα χρειάζεται εξαιρετική προσοχή. Οι άνεμοι ενισχύονται, το μελτέμι σαρώνει μεγάλο μέρος του Αιγαίου και η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη κινητοποίηση τις περιοχές όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός.

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Η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά τους 40, ενώ στα ανατολικά το ισχυρό μελτέμι θα συγκρατεί κάπως τον υδράργυρο, δημιουργώντας όμως πολύ επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Red Code: Σε αυξημένη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία

Για σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σε:

Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων

Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία

Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια

Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία

Κυκλάδες

Κρήτη

Οι κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.

Κυριακή: 40άρια στα δυτικά, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Στη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει τους 40.

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Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στους ανέμους. Στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου-Καρπάθου οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Αθήνα: Αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία περίπου στους 35-36 βαθμούς στο κέντρο. Ισχυροί βοριάδες, περισσότερο στα ανατολικά και βόρεια της Αττικής, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και ζέστη, με τη θερμοκρασία περίπου στους 35-37 βαθμούς και σαφώς ηπιότερους ανέμους από εκείνους που πλήττουν την ανατολική χώρα και το Αιγαίο.

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Δευτέρα: Η δυσκολότερη ημέρα – Ριπές ακόμη και 9 μποφόρ

Η Δευτέρα 10 Αυγούστου παραμένει η πιο δύσκολη ημέρα του διημέρου.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, Βόρειο, Ανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο, Κύθηρα και τμήματα της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο.

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Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ και οι ισχυρότερες ριπές τοπικά μπορούν να προσεγγίσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Με τόσο ξηρή βλάστηση και υψηλές θερμοκρασίες, μια φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα. Γι’ αυτό και η Δευτέρα παραμένει η ημέρα που απαιτεί τη μεγαλύτερη επαγρύπνηση.

Τρίτη: Επιμένουν τα μελτέμια

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Την Τρίτη 11 Αυγούστου δεν έρχεται ουσιαστική αλλαγή του σκηνικού. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν, γενικά στα 5-7 μποφόρ και τοπικά ισχυρότεροι στο Αιγαίο.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, κυρίως στα δυτικά και τα ηπειρωτικά, ενώ στα ανατολικά το μελτέμι θα λειτουργεί ως φυσικό «φρένο» στην άνοδο του υδραργύρου.

Αυτό όμως σημαίνει ότι ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς δεν τελειώνει αυτομάτως μαζί με το κρίσιμο 48ωρο.

Τετάρτη: Ζέστη και δυνατοί βοριάδες

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Την Τετάρτη 12 Αυγούστου η εικόνα παραμένει καθαρά καλοκαιρινή: ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά θα κινηθούν περίπου στους 35-38 βαθμούς, με τη μεγαλύτερη ζέστη να εντοπίζεται και πάλι στα δυτικά.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να δυσκολεύουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Πέμπτη: Μικρή ανάσα από τη ζέστη – Όχι από το μελτέμι

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου διαφαίνεται μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική χώρα, χωρίς όμως θεαματική αλλαγή.

Οι βοριάδες εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο και οι θάλασσες θα παραμένουν δύσκολες σε αρκετές περιοχές.

Θάλασσες: Προσοχή πριν από την αναχώρηση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Αιγαίο, στον Κάβο Ντόρο, στις Κυκλάδες, στο Ικάριο και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη.

Η δυσκολότερη ημέρα αναμένεται να είναι η Δευτέρα, όταν οι ισχυρότερες ριπές μπορούν τοπικά να προσεγγίσουν τα 9 μποφόρ.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς καλό είναι να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

ΕΜΥ και Meteo: Το μελτέμι ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το μελτέμι θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των επόμενων ημερών.

Η ΕΜΥ διατηρεί την εικόνα των υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, ενώ το Meteo καταγράφει για σήμερα θερμοκρασίες έως περίπου 40 βαθμούς στη δυτική χώρα.

Το κρίσιμο στοιχείο όμως παραμένει ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Κυριακή και κυρίως Δευτέρα, επομένως, δεν είναι απλώς δύο ακόμη ζεστές ημέρες του Αυγούστου. Είναι ένα επικίνδυνο πυρομετεωρολογικό 48ωρο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.