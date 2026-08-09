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Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο το βράδυ, όταν μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο όπου επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, στη λεωφόρο Αθηνών -Σουνίου.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο ένας από τους αστυνομικούς που επέβαιναν στη μηχανή μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού έλαβε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

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Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 22:30, στην περιοχή Πεύκο, μπροστά από την ομώνυμη παραλία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή προκειμένου να επιστρέψει προς την Αθήνα. Κατά την προσπάθεια αυτή, το όχημα φέρεται να διέσχισε το οδόστρωμα και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Το βίντεο έχει αναρτηθεί από τη Νάταλι Κάκκαβα στο Facebook, που το σχολιάζει μαζί με τον Γρηγόρη Γκουντάρα

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου χαρακτηρίζεται από κλειστή στροφή και περιορισμένη ορατότητα. Μάλιστα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η σύγκρουση υπάρχει άνοιγμα που εξυπηρετεί τη διέλευση λεωφορείων, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό σημείο από όπου επιχείρησε να πραγματοποιήσει την αναστροφή ο οδηγός του ΙΧ.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης οι δύο αστυνομικοί εκσφενδονίστηκαν από τη μοτοσικλέτα τους. Συνάδελφοί τους και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του ΙΧ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.