Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το Σάββατο με την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Αναλυτικότερα, σήμερα Πέμπτη Αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με έμφαση τα ανατολικά και νότια. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στην Κρήτη θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα στα δυτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.