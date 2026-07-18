Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα εισέρχεται σε ένα τετραήμερο υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές θα καταγραφούν από την Κυριακή έως την Τρίτη, κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και θερμικής επιβάρυνσης, ενώ από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή μεταβολή του καιρού με πιθανές καταιγίδες και μπουρίνια.

Παρά την έντονη ζέστη, το φαινόμενο δεν αναμένεται να έχει τη διάρκεια και την ένταση του κύματος που έπληξε πρόσφατα τη Δυτική Ευρώπη.

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Η Ελλάδα μπαίνει από σήμερα, Σάββατο, σε ένα τετραήμερο πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να πλησιάζει αρχικά τους 39-40 βαθμούς και να κορυφώνεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά 40 και 41 βαθμοί.

Η ΕΜΥ προβλέπει έως 39 βαθμούς το Σάββατο, τοπικά 40 την Κυριακή και 40-41 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Το meteo.gr εμφανίζει ήδη πιθανότητα μεμονωμένου 40αριού στη Θεσσαλία.

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Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στη HuffPost, χαρακτήρισε το φαινόμενο «τετραήμερο μίνι καύσωνα», υπογραμμίζοντας, πάντως, ότι η Ελλάδα δεν θα βιώσει την ένταση και τη διάρκεια του ακραίου κύματος που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εντοπίζει το ισχυρότερο θερμικό σήμα σε Λάρισα και Λαμία, ενώ υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τοποθετεί τις δυσκολότερες ημέρες από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη και προειδοποιεί για απότομη μετάβαση σε αστάθεια, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις μετά την Τετάρτη.

Πού θα σημειωθούν 40 και 41 βαθμοί

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να περάσουν το όριο των 40 βαθμών είναι:

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Η Φθιώτιδα και η κοιλάδα του Σπερχειού, με επίκεντρο τη Λαμία.

Εσωτερικές περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς και της Βοιωτίας.

Πεδινά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, μακριά από τη θάλασσα.

Το εσωτερικό και τα ανατολικά πεδινά της Πελοποννήσου, κυρίως Αργολίδα και Λακωνία.

Το κέντρο και τα δυτικά της Αττικής, μαζί με το Θριάσιο, όπου τη Δευτέρα και την Τρίτη μπορεί να καταγραφούν 39-40 βαθμοί.

Οι παραθαλάσσιες περιοχές και τα περισσότερα νησιά θα βρίσκονται χαμηλότερα, κυρίως στους 32-36 βαθμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει μικρή θερμική επιβάρυνση, καθώς η υγρασία και οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες θα κάνουν τη ζέστη περισσότερο αισθητή.

Σάββατο 18 Ιουλίου – Τα πρώτα τοπικά 40άρια

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Θερμοκρασίες: Η ΕΜΥ δίνει 37-38 και τοπικά 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ το meteo δεν αποκλείει 40 βαθμούς στη Θεσσαλία. Στη νησιωτική χώρα αναμένονται 32-36 και τοπικά στη Νότια Κρήτη και στο Ανατολικό Αιγαίο 37 βαθμοί.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

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Θάλασσες: Μέτριος έως ισχυρός κυματισμός στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Καλύτερη εικόνα στο Ιόνιο, με ανέμους έως 4 μποφόρ.

Προειδοποιήσεις: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στην Αττική ο επίσημος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας δείχνει υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 3.

Αθήνα και Αττική – Από τους 38 στους 40 βαθμούς

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Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η ΕΜΥ προβλέπει 36-37 βαθμούς, με τις ανατολικές παραθαλάσσιες περιοχές 2-3 βαθμούς χαμηλότερα, ενώ το meteo δίνει έως 38 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Την Κυριακή το κέντρο αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς και τη Δευτέρα και την Τρίτη τους 40. Στα δυτικά και στο Θριάσιο δεν αποκλείονται οριακά υψηλότερες τιμές. Στα ανατολικά και στα νότια παράλια η θαλάσσια αύρα θα συγκρατεί τη θερμοκρασία στους 35-37 βαθμούς.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές θα είναι οι νύχτες, καθώς στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα δυσκολεύεται να πέσει κάτω από τους 29-31 βαθμούς. Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι το Σάββατο θα φτάνουν στα ανατολικά τα 5-6 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

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Θεσσαλονίκη – Ζέστη αλλά χωρίς 40άρια

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Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 34-35 βαθμούς. Το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα όμβρων ή μεμονωμένης καταιγίδας στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένονται 35-37 βαθμοί, πριν αρχίσει η πτώση από την Τετάρτη.

Κυριακή 19 Ιουλίου – Τα πρώτα γενικευμένα 40άρια

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων υπάρχει στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

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Θερμοκρασίες: Στα ηπειρωτικά 38-39 και τοπικά 40 βαθμοί. Σε κλειστές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου δεν αποκλείεται μεμονωμένη τιμή 41 βαθμών.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6.

Θάλασσες: Το Αιγαίο θα παραμείνει κατά τόπους κυματώδες, κυρίως στις Κυκλάδες και στα νότια πελάγη. Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι καλύτερες.

Προειδοποιήσεις: Υψηλή θερμική επιβάρυνση από το μεσημέρι έως το απόγευμα και αυξημένη επικινδυνότητα πυρκαγιών. Ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά, ηλικιωμένους και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Δευτέρα 20 Ιουλίου – Η κορύφωση στους 40-41 βαθμούς

Η Δευτέρα αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες του κύματος.

Θερμοκρασίες: Τοπικά 40-41 βαθμοί σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, εσωτερικό Στερεάς Ελλάδας, πεδινά της Κεντρικής Μακεδονίας και εσωτερική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα αναμένονται έως 40 βαθμοί. Στα νησιά και στα παραθαλάσσια οι μέγιστες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 32 και 37 βαθμών.

Άνεμοι: Γενικά ασθενείς έως μέτριοι, 2-4 μποφόρ στα ηπειρωτικά και 3-5 στο Αιγαίο.

Θάλασσες: Ήρεμες έως λίγο ταραγμένες στο Ιόνιο και στον Σαρωνικό, με μέτριο κυματισμό στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις: Μεγάλος κίνδυνος θερμοπληξίας και αφυδάτωσης. Η μικρή ένταση των ανέμων στο εσωτερικό θα κάνει τη ζέστη περισσότερο αποπνικτική.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Επιμένουν τα 41άρια, αρχίζει η αλλαγή στα βόρεια

Η ζέστη θα παραμείνει ισχυρή, αλλά προς το απόγευμα θα εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια μεταβολής στη Βόρεια Ελλάδα.

Θερμοκρασίες: Η ΕΜΥ διατηρεί τοπικά τους 40-41 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Τα 40άρια θα επιμείνουν κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά, Αττική και Πελοπόννησο. Στη Μακεδονία αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση.

Άνεμοι: Θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους-βορειοδυτικούς, 3-5 μποφόρ.

Θάλασσες: Μέτριος κυματισμός στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, χωρίς γενικευμένα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Προειδοποιήσεις: Πιθανή απογευματινή αστάθεια στα βόρεια, με κεραυνούς και απότομες ριπές ανέμου.

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Πτώση στα βόρεια, αλλά ανοιχτό το θερμό σενάριο για την Αθήνα

Η Τετάρτη είναι η ημέρα με τη μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα. Ο Θοδωρής Κολυδάς αναμένει σταδιακή μεταβολή από τα βόρεια μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου, με πτώση της θερμοκρασίας αρχικά σε Μακεδονία και Θεσσαλία και πιθανότητα βροχών και καταιγίδων.

Θερμοκρασίες: Στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα αναμένεται υποχώρηση. Στα ανατολικά και νότια η ζέστη μπορεί να επιμείνει με 37-40 βαθμούς. Η τελευταία αυτοματοποιημένη σημειακή πρόγνωση του meteo για το κέντρο της Αθήνας εμφανίζει ακόμη και 42 βαθμούς, λόγω δυτικών ανέμων. Πρόκειται, όμως, για ακραίο και ακόμη μη «κλειδωμένο» σενάριο που χρειάζεται επανεκτίμηση.

Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, με ισχυρότερες ριπές κοντά στις καταιγίδες.

Θάλασσες: Τοπικά αυξημένος κυματισμός, ιδιαίτερα όπου θα ενισχυθούν οι δυτικοί άνεμοι. Απότομη επιδείνωση μπορεί να εμφανιστεί κοντά στα μπουρίνια.

Προειδοποιήσεις: Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για πιθανές ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια. Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο θερμών και ξηρών δυτικών ανέμων στην Αττική, θα αυξηθεί σημαντικά και ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος.