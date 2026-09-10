Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Πέμπτη η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη χώρα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται το μεσημέρι στα ορεινά τμήματα της Πίνδου.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, σημειώνοντας κορύφωση το Σάββατο με τιμές που θα αγγίξουν τους 36 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν ελαφρά εξασθένηση, ωστόσο η ΕΜΥ προειδοποιεί για πιθανές ισχυρές ριπές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και πιθανότητα βροχοπτώσεων, κυρίως στις δυτικές και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Τη Δευτέρα προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με ενίσχυση της αστάθειας και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

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Η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ξεκινά με γενικά καλοκαιρινό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ασταθής πάνω από τα ηπειρωτικά. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι οι τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε άλλα ορεινά τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κυριαρχούν η ηλιοφάνεια και οι λίγες νεφώσεις. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο εξασθενούν ελαφρά σε σχέση με την Τετάρτη.

Πέμπτη: ήλιος στις περισσότερες περιοχές – καταιγίδες στα ορεινά

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Ηλιοφάνεια αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από τις μεσημεριανές ώρες όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές, με μεγαλύτερη πιθανότητα στην Πίνδο.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί γενικά σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες γύρω στους 32-34 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά υψηλότερα. Στην Αθήνα το κέντρο αναμένεται να φτάσει περίπου τους 32-34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 30-31 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Χρειάζεται πάντως προσοχή στις ριπές, καθώς η ΕΜΥ υπενθυμίζει στα ναυτιλιακά δελτία ότι μπορούν να είναι αισθητά ισχυρότερες από τη μέση ένταση του ανέμου.

Αθήνα

Αίθριος καιρός σχεδόν όλη την ημέρα. Η θερμοκρασία περίπου από 20 έως 32-34 βαθμούς, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Η πιθανότητα βροχής είναι πολύ μικρή.

Θεσσαλονίκη

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Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία περίπου από 23 έως 30-31 βαθμούς στην πόλη, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Παρασκευή: ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία

Η Παρασκευή διατηρεί το θερμό και κατά βάση αίθριο σκηνικό. Η Αθήνα μπορεί να φτάσει περίπου τους 33-35 βαθμούς, ενώ αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κινηθούν επίσης πάνω από τις κανονικές τιμές της εποχής.

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Τοπική απογευματινή αστάθεια στα ορεινά δεν αποκλείεται, χωρίς όμως να φαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία.

Σάββατο: η πιο ζεστή ημέρα του πενθημέρου

Το Σάββατο φαίνεται να είναι η θερμότερη ημέρα. Στην Αθήνα το meteo δίνει μέγιστη κοντά στους 36 βαθμούς, ενώ σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά μέτριοι, δεδομένα.

Κυριακή: αρχίζει να αλλάζει η εικόνα

Από την Κυριακή αυξάνονται σταδιακά οι νεφώσεις και η πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα ηπειρωτικά. Ήδη σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βροχές από το μεσημέρι και μετά.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, γύρω στους 31-35 βαθμούς, αλλά η αστάθεια θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή.

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Δευτέρα: πτώση θερμοκρασίας και περισσότερη αστάθεια

Η Δευτέρα είναι η ημέρα που χρειάζεται μεγαλύτερη παρακολούθηση. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν περισσότερες βροχές και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 27-32 βαθμοί, με πιθανότητα για βροχές ή και τοπική καταιγίδα.

Οι βασικές προειδοποιήσεις

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Πρώτη προσοχή την Πέμπτη στις απογευματινές καταιγίδες στα ορεινά, ειδικά στον άξονα της Πίνδου. Δεύτερη επισήμανση είναι η ζέστη Παρασκευή και κυρίως Σάββατο, με θερμοκρασίες αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Από Κυριακή και κυρίως Δευτέρα αυξάνεται η αστάθεια, οπότε χρειάζεται επανέλεγχος των προγνώσεων για πιθανή μεταβολή της έντασης και της γεωγραφικής έκτασης των φαινομένων.