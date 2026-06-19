Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το καλοκαίρι παίρνει ξανά τον έλεγχο, αλλά όχι χωρίς παγίδες: οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν έως και τα 7 μποφόρ, οι απογευματινές μπόρες θα περιοριστούν κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ ο ημερήσιος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας βάζει σε “κίτρινο” συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας για κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η Παρασκευή 19 Ιουνίου ξεκινά με γενικά καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, αλλά όχι τελείως «στεγνή». Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία, όπου το πρωί μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι και το απόγευμα, οι νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους.

Advertisement

Advertisement

Το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου κινείται στην ίδια γραμμή: τοπικές νεφώσεις, σποραδικά φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναλυτικά δίνει θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς σε Ήπειρο και νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, έως 32 σε Στερεά και Πελοπόννησο, έως 31 σε Θεσσαλία και Ιόνιο, έως 30 σε Μακεδονία, Θράκη και Κρήτη, ενώ σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα η μέγιστη μένει κοντά στους 28 βαθμούς.

Το μεγάλο στοιχείο της ημέρας είναι ο βοριάς. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, μεταβλητοί ή βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, όμως, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7. Αυτό σημαίνει ότι οι πιο «δύσκολες» θάλασσες θα είναι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στο Ικάριο, στο Καρπάθιο και στα περάσματα προς Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Το χρώμα προειδοποίησης: όχι για καιρό, ναι για φωτιά

Στο σκέλος των καιρικών προειδοποιήσεων, η ΕΜΥ εμφανίζει ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση καιρού σε ισχύ, ούτε δελτίο θυελλωδών ανέμων. Αντίστοιχα, το MeteoAlarm εμφανίζει την Ελλάδα χωρίς ενεργές προειδοποιήσεις. Άρα, μετεωρολογικά, δεν έχουμε κίτρινη ή πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Το «κίτρινο», όμως, υπάρχει στον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 3, σε Αττική, Αργολίδα, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας. Στο ίδιο επίπεδο κινδύνου βρίσκονται επίσης Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος.

Η εικόνα αυτή συνδέεται ευθέως με το μελτέμι: η θερμοκρασία μπορεί να μην είναι ακραία, αλλά ο δυνατός και ξηρός βοριάς στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξάνει τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης τυχόν πυρκαγιάς. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα κρατήσουν και κατά τόπους μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας την προσοχή για φωτιές, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Advertisement

Σάββατο: Καλός καιρός, λίγη αστάθεια στα ορεινά

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα.

Η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι σαφώς πιο ήπια, με μικρό κυματισμό. Στο Αιγαίο, αντίθετα, η επιμονή του βοριά σημαίνει ότι οι μετακινήσεις προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θέλουν παρακολούθηση των λιμενικών ανακοινώσεων, κυρίως για μικρότερα σκάφη.

Advertisement

Κυριακή: Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα ανατολικά

Την Κυριακή συνεχίζεται το καλοκαιρινό μοτίβο: γενικά αίθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

Με απλά λόγια: Κυριακή για παραλία στις περισσότερες περιοχές, αλλά με δυνατό αέρα στο Αιγαίο και με το βλέμμα στραμμένο στα ορεινά της βόρειας χώρας για σύντομες απογευματινές μπόρες.

Advertisement

Επόμενη εβδομάδα: Όχι καύσωνας, αλλά ζέστη και απογευματινές μπόρες

Τη Δευτέρα και την Τρίτη το μοτίβο δεν αλλάζει θεαματικά. Η ΕΜΥ δίνει γενικά αίθριο καιρό, με νεφώσεις που θα αυξάνονται πρόσκαιρα τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά και θα δίνουν τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα κρατήσουν στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, κοιτώντας τη συνέχεια του Ιουνίου, δεν βλέπει σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα για την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, με κατά διαστήματα υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά, αλλά και με πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας σε ορεινές, βόρειες και ηπειρωτικές περιοχές.

Advertisement

Συμπέρασμα

Advertisement

Δεν μιλάμε για κακοκαιρία. Μιλάμε για ένα καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό με τρία σημεία προσοχής: μελτέμια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και αυξημένο κίνδυνο φωτιάς σε περιοχές που βρίσκονται στο «κίτρινο» της Πολιτικής Προστασίας.

Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά έως ελαφρώς υψηλά επίπεδα για την εποχή. Ο αέρας, όμως, και όχι η ζέστη, είναι το πραγματικό πρόβλημα των επόμενων ημερών.

Advertisement