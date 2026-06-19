Facebook/Murat Ekrem Çimen - Ο Τούρκος σχολιαστής που μπέρδεψε τους παίκτες του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας

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Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, το οποίο μεταδίδει το Μουντιάλ 2026 στη χώρα, έθεσε σε αναστολή για το υπόλοιπο της διοργάνωσης τον έμπειρο σχολιαστή Μουράτ Εκρέμ Τσιμέν, μετά από σοβαρά λάθη που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια περιγραφής αγώνα.

Ο γνωστός εκφωνητής μπέρδεψε κατ’ επανάληψη ποδοσφαιριστές του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2 στο SoFi Stadium, για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. Τα σχετικά αποσπάσματα κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν viral στην Τουρκία.

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Λίγες ώρες αργότερα, η TRT εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι ο Τσιμέν δεν θα περιγράψει ξανά αγώνα από το Μουντιάλ 2026, χαρακτηρίζοντας τα λάθη του ως «απαράδεκτα σύμφωνα με τα πρότυπα μετάδοσης της TRT».

AKP'nin arpalığı TRT'de spiker olan Murat Ekrem Çimen, İran-Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı ise İran olarak anlatalı birkaç saat oldu. Liyakat şahlanırken🤦‍♂️ pic.twitter.com/KpexPm2HWy June 16, 2026

Δεύτερο περιστατικό στο TRT

Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα αντίστοιχο περιστατικό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Τότε, ο σχολιαστής Αλπέρ Μπακιρτζίγκιλ απομακρύνθηκε από το ίδιο δίκτυο κατά τη διάρκεια του αγώνα Μαρόκο – Καναδάς.

Η απομάκρυνσή του έγινε στο ημίχρονο της αναμέτρησης και σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, συνδέθηκε με την αναφορά δύο όρων που θεωρούνται «απαγορευμένοι» στην τουρκική δημόσια σφαίρα.

Μεταξύ αυτών ήταν και το όνομα του Χακάν Σουκούρ, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Τουρκίας και κατόχου του ρεκόρ για το ταχύτερο γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ, όταν σκόραρε μόλις στα 11 δευτερόλεπτα στον μικρό τελικό απέναντι στη Νότια Κορέα το 2002.

Ο άλλοτε επιθετικός των Γαλατασαράι, Ίντερ και Μπλάκμπερν Ρόβερς ολοκλήρωσε την καριέρα του με 51 γκολ σε 112 συμμετοχές με το εθνόσημο. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια μετατράπηκε σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Τουρκίας, γεγονός που εξηγεί γιατί η αναφορά στο όνομά του προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις.

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«Απολυθηκα από τον οργανισμό TRT, όπου εργάστηκα με υπερηφάνεια για πολλά χρόνια, μετά από το γεγονός που συνέβη σήμερα. Ο χωρισμός είναι κομμάτι της αγάπης. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Αντίο» ήταν το μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύγκρουση Σουκούρ με Ερντογάν

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Σουκούρ στράφηκε στην πολιτική και εξελέγη βουλευτής με το AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η σχέση των δύο πλευρών, ωστόσο, διαταράχθηκε τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας σε πλήρη ρήξη.

Οι τουρκικές αρχές τον συνέδεσαν με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν (FETÖ), το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

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Ο παλαίμαχος επιθετικός αρνήθηκε τις κατηγορίες, εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκτοτε δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, ενώ εργάστηκε και ως οδηγός Uber πριν ιδρύσει ποδοσφαιρική ακαδημία στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας.

«Δεν μου έχει μείνει τίποτα. Ο Ερντογάν μου πήρε τα πάντα: το δικαίωμα στην ελευθερία, το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην εργασία. Δεν έκανα ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν είμαι προδότης ή τρομοκράτης» έχει δηλώσει.

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