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Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο βαλίτσες, αντηλιακά και ακτοπλοϊκά. Είναι και το μεγάλο ερώτημα για χιλιάδες οικογένειες: «Μπορώ να πάρω μαζί μου το σκυλάκι μου;». Η απάντηση είναι ναι, αλλά όχι παντού και όχι χωρίς προϋποθέσεις.

Οι διακοπές με κατοικίδιο είναι πλέον πραγματικότητα για όλο και περισσότερους Έλληνες. Ο σκύλος δεν είναι «αξεσουάρ» του καλοκαιριού. Είναι μέλος της οικογένειας. Και για πολλούς, η σκέψη να φύγουν για νησί, εξοχή ή παραθαλάσσιο προορισμό χωρίς αυτόν είναι απλώς αδιανόητη.

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Μόνο που η αγάπη μας για τα ζώα δεν αρκεί. Χρειάζεται να ξέρουμε τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, τι είναι θέμα νόμου και τι είναι θέμα κανονισμού μιας επιχείρησης. Γιατί άλλο η ελεύθερη παραλία, άλλο η οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, άλλο η ακτή με Γαλάζια Σημαία, άλλο το τραπέζι σε μια ταβερνούλα πάνω στο κύμα και άλλο το εσωτερικό ενός εστιατορίου ή ενός ξενοδοχείου.

Το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι απλό: το κατοικίδιο μπορεί να μας ακολουθήσει στις διακοπές, αρκεί ο κηδεμόνας του να έχει τον έλεγχο, τα απαραίτητα έγγραφα, σεβασμό στους άλλους και πλήρη ευθύνη για την καθαριότητα, την ασφάλεια και την ευζωία του ζώου.

Στη μη οργανωμένη παραλία: Ναι, ο σκύλος επιτρέπεται

Στις ελεύθερες ή μη οργανωμένες παραλίες ο σκύλος μπορεί να βρίσκεται μαζί μας. Μπορεί επίσης να μπει στη θάλασσα. Αυτό είναι το σημείο που συχνά παρεξηγείται, γιατί πολλοί λουόμενοι πιστεύουν ότι «απαγορεύεται γενικά ο σκύλος στη θάλασσα». Δεν απαγορεύεται γενικά.

Ο κανόνας όμως έχει προϋποθέσεις. Εκτός θάλασσας, ο σκύλος πρέπει να είναι με λουρί. Δεν τον αφήνουμε ελεύθερο να τρέχει ανάμεσα σε πετσέτες, παιδιά, ηλικιωμένους ή ανθρώπους που μπορεί να φοβούνται. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να δεχτεί την επαφή με το ζώο μας. Και φυσικά μαζεύουμε αμέσως τις ακαθαρσίες του.

Η θάλασσα δεν είναι «ιδιωτική πισίνα» ούτε για εμάς ούτε για τον σκύλο μας. Αν το ζώο είναι μεγαλόσωμο, πολύ ζωηρό, φοβισμένο ή δεν ανταποκρίνεται εύκολα στις εντολές, η πιο ασφαλής λύση είναι να χρησιμοποιούμε οδηγό και μέσα στο νερό, ακόμη κι αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά ως γενική υποχρέωση. Είναι ζήτημα πρόληψης, όχι μόνο νομιμότητας.

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Στην οργανωμένη παραλία: Δεν αρκεί να πληρώσαμε ξαπλώστρα

Εδώ αρχίζουν οι παγίδες. Σε οργανωμένη παραλία, δηλαδή σε χώρο με οργάνωση, εκμετάλλευση, ξαπλώστρες, ομπρέλες, beach bar ή σχετική διαχείριση, η παρουσία σκύλου δεν θεωρείται αυτονόητη.

Ο σκύλος επιτρέπεται μόνο σε δύο βασικές περιπτώσεις: αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας ή θεραπείας, ή αν ο νόμιμος υπεύθυνος της παραλίας έχει αναρτήσει ευδιάκριτη ένδειξη ότι επιτρέπονται οι σκύλοι.

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Με απλά λόγια: αν δεν υπάρχει καθαρή σήμανση ότι η παραλία δέχεται σκύλους, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε μόνοι μας ότι «αφού είναι έξω, επιτρέπεται». Και αν υπάρχει προσωπικό ή υπεύθυνος εκμετάλλευσης, καλό είναι να ρωτήσουμε πριν απλώσουμε πετσέτα, μπολ νερού και παιχνίδια στην άμμο.

Ακόμη και όταν η οργανωμένη παραλία επιτρέπει σκύλους, το λουρί εκτός θάλασσας παραμένει υποχρεωτικό. Το ίδιο και η επίβλεψη. Δεν αφήνουμε το ζώο μόνο του στη σκιά μιας ξαπλώστρας, δεν το δένουμε για ώρες, δεν το αφήνουμε να γαβγίζει ασταμάτητα και δεν το εκθέτουμε σε καύσωνα.

Παραλίες με Γαλάζια Σημαία: Η πιο αυστηρή περίπτωση

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Στις παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Για τους συνηθισμένους σκύλους συντροφιάς, η πρόσβαση απαγορεύεται. Η βασική εξαίρεση αφορά τους σκύλους βοήθειας και τα ζώα θεραπείας, με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να κοιτάμε πριν ξεκινήσουμε. Μια παραλία μπορεί να είναι μεγάλη, όμορφη, φιλική στην όψη, αλλά αν είναι πιστοποιημένη με Γαλάζια Σημαία, δεν είναι χώρος για να κατεβάσουμε τον σκύλο μας σαν να βρισκόμαστε σε ελεύθερη ακτή.

Ο πρακτικός κανόνας είναι ο εξής: πριν πάμε με σκύλο, ελέγχουμε αν η παραλία είναι μη οργανωμένη, αν είναι οργανωμένη και pet friendly, ή αν έχει Γαλάζια Σημαία. Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι ίδιες.

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Beach bars, καφετέριες και παραλιακά εστιατόρια

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Στα παραλιακά μαγαζιά χρειάζεται διάκριση ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο.

Στους εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, καφετέριες και χώροι όπου υπάρχουν τρόφιμα και ποτά, η παρουσία ζώων συντροφιάς δεν είναι γενικός κανόνας. Οι σκύλοι οδηγοί, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας έχουν ειδική μεταχείριση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και υπάρχουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Στους εξωτερικούς χώρους, όπως αυλές, πεζοδρόμια, τραπεζάκια έξω, παραλιακές βεράντες και ανοικτοί χώροι, η παρουσία κατοικιδίου μπορεί να γίνει δεκτή όταν δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση και όταν τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και ασφάλειας.

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Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο σκύλος μπορεί να κάθεται πάνω σε καρέκλες, να ανεβαίνει σε τραπέζια, να τρώει από πιάτα του καταστήματος ή να κινείται ελεύθερα ανάμεσα στους σερβιτόρους. Ο σωστός τρόπος είναι απλός: καθόμαστε σε εξωτερικό σημείο, ενημερώνουμε το κατάστημα ότι έχουμε σκύλο, τον κρατάμε κοντά μας με λουρί, έχουμε δικό του μπολ για νερό και δεν ενοχλούμε τους άλλους πελάτες.

Στις ταβερνούλες πάνω στο κύμα ισχύει το ίδιο. Το ότι είμαστε «χαλαρά» δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι κανόνες. Αν ο χώρος είναι εξωτερικός και το κατάστημα δεν απαγορεύει την παρουσία ζώων, μπορούμε να καθίσουμε με το κατοικίδιο. Αν όμως ο σκύλος γαβγίζει, πετάγεται, ζητάει φαγητό από άλλα τραπέζια ή τρομάζει περαστικούς, η ευθύνη είναι δική μας.

Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και camping: Το «pet friendly» θέλει απόδειξη, όχι υπόθεση

Στα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τις βίλες και τα camping δεν υπάρχει ένας μαγικός κανόνας που λέει ότι όλα δέχονται κατοικίδια. Κάθε κατάλυμα έχει τη δική του πολιτική, εκτός εάν διαθέτει ειδικό σήμα ή σαφώς ανακοινωμένους κανόνες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς.

Το «pet friendly» δεν σημαίνει πάντα το ίδιο. Μπορεί ένα ξενοδοχείο να δέχεται μόνο μικρόσωμους σκύλους. Άλλο να επιτρέπει ένα ζώο ανά δωμάτιο. Άλλο να ζητά ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας. Άλλο να απαγορεύει την είσοδο του ζώου στο εστιατόριο, στην πισίνα ή σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους.

Γι’ αυτό δεν αρκεί να δούμε ένα εικονίδιο με πατουσάκι σε μια πλατφόρμα κρατήσεων. Πριν κλείσουμε, στέλνουμε μήνυμα ή τηλεφωνούμε και ρωτάμε συγκεκριμένα: δέχεστε σκύλο; Υπάρχει όριο κιλών; Επιτρέπεται στους κοινόχρηστους χώρους; Μπορεί να μείνει μόνος στο δωμάτιο; Υπάρχει επιπλέον χρέωση; Υπάρχουν χώροι όπου απαγορεύεται;

Στα camping ισχύει η ίδια λογική. Δεν στήνουμε σκηνή ή τροχόσπιτο θεωρώντας ότι το ζώο μας είναι αυτόματα καλοδεχούμενο παντού. Ρωτάμε από πριν. Ζητάμε τον κανονισμό. Κρατάμε το ζώο στον χώρο μας, δεν το αφήνουμε να περιφέρεται ανάμεσα σε σκηνές, παιδιά, ψησταριές και κοινόχρηστα μπάνια. Και φροντίζουμε να μην ενοχλεί με γαβγίσματα τις ώρες κοινής ησυχίας.

Τι πρέπει να έχουμε πάντα μαζί μας

Ο κηδεμόνας που ταξιδεύει με σκύλο πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Όχι μόνο για να αποφύγει πρόστιμα ή εντάσεις, αλλά κυρίως για την ασφάλεια του ζώου.

Στην τσάντα των διακοπών πρέπει να υπάρχουν το ηλεκτρονικό βιβλιάριο ή εκτυπωμένο αντίγραφο, στοιχεία microchip, ενημερωμένοι εμβολιασμοί, λουρί, περιλαίμιο ή σαμαράκι, σακουλάκια για ακαθαρσίες, μπολ νερού, σκιά ή δροσερό σημείο, πετσέτα, βασικά φάρμακα που έχει συστήσει κτηνίατρος και στοιχεία επικοινωνίας με κοντινό κτηνιατρείο στον τόπο διαμονής.

Για ταξίδι στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο ζώου. Για ταξίδι με πλοίο, πρέπει να έχουμε μαζί τα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού και να ακολουθούμε τους κανόνες της εταιρείας και του πλοιάρχου. Στα καταστρώματα, η μετακίνηση γίνεται με λουρί και υπό την ευθύνη του συνοδού. Σε αρκετά πλοία υπάρχουν ειδικοί χώροι ή pet cabins, αλλά χρειάζεται κράτηση και έλεγχος από πριν.

Το μεγάλο λάθος: «Το σκυλί μου δεν πειράζει κανέναν»

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη φράση. Και συχνά είναι αληθινή. Το δικό μας σκυλί μπορεί πράγματι να είναι ήσυχο, κοινωνικό και ακίνδυνο. Όμως ο νόμος και η κοινωνική συνύπαρξη δεν βασίζονται μόνο στο τι πιστεύουμε εμείς για το ζώο μας.

Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τους σκύλους. Παιδιά που μπορεί να κάνουν απότομες κινήσεις. Ηλικιωμένοι που κινδυνεύουν να πέσουν αν ένας σκύλος πεταχτεί μπροστά τους. Άλλα ζώα που μπορεί να αντιδράσουν. Και φυσικά υπάρχουν χώροι όπου η υγιεινή και η ασφάλεια επιβάλλουν περιορισμούς.

Η υπεύθυνη φιλοζωία δεν είναι να απαιτούμε να μπαίνουμε παντού. Είναι να ξέρουμε πού μπορούμε να πάμε, με ποιους όρους και πώς θα κάνουμε την παρουσία του ζώου μας αποδεκτή χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα.

Καύσωνας, άμμος και αυτοκίνητο: Οι κίνδυνοι των διακοπών

Υπάρχει και κάτι που δεν είναι μόνο νομικό. Είναι ζήτημα ζωής. Το καλοκαίρι μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τα ζώα. Η καυτή άμμος καίει τις πατούσες. Η πολύωρη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει θερμοπληξία. Το αυτοκίνητο, ακόμη και «για πέντε λεπτά», μπορεί να γίνει θάλαμος θανάτου.

Δεν παίρνουμε τον σκύλο στην παραλία τις ώρες του μεγάλου καύσωνα. Δεν τον αφήνουμε δεμένο σε ήλιο. Δεν τον αναγκάζουμε να περπατά σε καυτό πεζοδρόμιο. Δεν τον αφήνουμε μόνο του σε δωμάτιο ή σκηνή χωρίς εξαερισμό. Και δεν τον βάζουμε στη θάλασσα αν φοβάται ή αν έχει πρόβλημα υγείας.

Οι διακοπές με σκύλο θέλουν πρόγραμμα: πρωινή ή απογευματινή βόλτα, σκιά, νερό, ήρεμο σημείο, μικρές μετακινήσεις και πάντα επίβλεψη.

Για τη νομική διασταύρωση

Το άρθρο 19 του Ν. 4830/2021 προβλέπει πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες και στη θάλασσα, λουρί εκτός θάλασσας, ειδικούς όρους για οργανωμένες παραλίες και απαγόρευση στις ακτές με Γαλάζια Σημαία με την επιφύλαξη των σκύλων βοήθειας/ζώων θεραπείας.

Για εστίαση και εξωτερικούς χώρους, η επίσημη ενημέρωση του pet.gov.gr ξεχωρίζει τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναφέρει ότι στους εξωτερικούς χώρους, όπου δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση, η παρουσία ζώων δεν θεωρείται παράνομη εφόσον τηρούνται κανόνες καθαριότητας και ασφάλειας.

Για υποχρεώσεις κηδεμόνα, microchip/ΕΜΖΣ, εμβολιασμό, ηλεκτρονικό βιβλιάριο, λουρί και καθαρισμό περιττωμάτων, βασίστηκα στο άρθρο 9 και στην επίσημη σελίδα του pet.gov.gr.

Για ξενοδοχεία/καταλύματα, υπάρχει πλέον θεσμικό «Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς» και το 2026 καθορίστηκε και πρότυπη σύμβαση για τα πιστοποιημένα καταλύματα.