Το φετινό Πάσχα δείχνει να κυλά με «σύμμαχο» τον καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ΕΜΥ βλέπει για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, ενώ έως και τη Δευτέρα του Πάσχα το σκηνικό παραμένει ανοιξιάτικο, αλλά όχι εντελώς σταθερό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι τελευταίες εκτιμήσεις των Θοδωρή Κολυδά, Κλέαρχου Μαρουσάκη, Γιάννη Καλλιάνου και Σάκη Αρναούτογλου.

Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η ΕΜΥ δίνει παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και θερμοκρασίες που φτάνουν κατά τόπους τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του Αιγαίου πνέουν βόρειοι άνεμοι. Η εικόνα δεν παραπέμπει σε γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά σε μια ήπια αστάθεια που θα εμφανιστεί κατά τόπους.

Advertisement

Advertisement

Για τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η επίσημη πρόγνωση μιλά για λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και σε ανατολικότερα τμήματα της χώρας. Με άλλα λόγια, η ημέρα δεν χαλά συνολικά, αλλά θέλει λίγη προσοχή σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας.

Το Μεγάλο Σάββατο δείχνει η πιο «ευαίσθητη» ημέρα του τετραημέρου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες προβλέψεις της ΕΜΥ που αναπαράγονται στον Τύπο, στα κεντρικά και βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Η Κυριακή του Πάσχα, πάντως, εμφανίζεται βελτιωμένη. Η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτό σημαίνει ότι, για τις περισσότερες περιοχές, το ψήσιμο του οβελία θα γίνει με σαφώς καλύτερες συνθήκες σε σχέση με το Μεγάλο Σάββατο.

Και για τη Δευτέρα του Πάσχα η εικόνα παραμένει σχετικά καλή, αν και όχι απολύτως «κλειδωμένη» παντού: η ΕΜΥ δίνει λίγες νεφώσεις που από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα φέρουν τοπικές βροχές, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Άρα, το γενικό μοτίβο παραμένει ήπιο, αλλά με μια τάση για νέα αστάθεια από τα δυτικά όσο προχωρά η ημέρα.

Στις δημόσιες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, ο Θοδωρής Κολυδάς συγκλίνει στην εικόνα ενός γενικά καλού Πάσχα, με τοπικές βροχές κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και το Μεγάλο Σάββατο, αλλά καλύτερες συνθήκες την Κυριακή. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά επίσης για ήπιες συνθήκες, με σύντομη μεταβολή γύρω από το Μεγάλο Σάββατο και άνοδο της θερμοκρασίας ανήμερα του Πάσχα.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι πιο πρόσφατες αναφορές για τον Γιάννη Καλλιάνο και τον Σάκη Αρναούτογλου: ήπια χαρακτηριστικά για Επιτάφιο, Ανάσταση και Κυριακή του Πάσχα στις περισσότερες περιοχές, αλλά με αυξημένη συννεφιά, τοπικές βροχές και περισσότερη ψύχρα τη νύχτα, ειδικά όσο κινούμαστε προς βόρεια και ορεινά τμήματα.

Advertisement

Η επόμενη εβδομάδα

Για την επόμενη εβδομάδα, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν διαφαίνεται οργανωμένη, ισχυρή κακοκαιρία αμέσως μετά το Πάσχα. Η επίσημη ένδειξη της ΕΜΥ για την Τρίτη 14 Απριλίου υπάρχει ήδη στους χάρτες πρόγνωσης, ενώ η μακροπρόθεσμη εκτίμηση του meteo.gr για τον Απρίλιο συνολικά συνεχίζει να βλέπει θερμότερες από τα κανονικά συνθήκες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Πρόκειται, βέβαια, για τάση και όχι για ασφαλή ημερήσια πρόγνωση από τώρα.

Συμπέρασμα

Advertisement

Μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, η χώρα μπαίνει σε ένα σκηνικό χωρίς ακρότητες: λίγες τοπικές βροχές, περισσότερη αστάθεια το Μεγάλο Σάββατο, καλύτερη εικόνα την Κυριακή και ήπια συνέχεια τη Δευτέρα. Για την άλλη εβδομάδα, η πρώτη τάση είναι ανοιξιάτικη, με πιθανές παροδικές βροχές από τα δυτικά αλλά χωρίς, προς το παρόν, ένδειξη για κάτι έντονο ή γενικευμένο.