Ραγδαία είναι η επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Κυριακής (11/01), με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και πεδινά της βόρειας Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, Ένα μαγευτικό χιονισμένο τοπίο αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Φλώρινα το πρωί της Κυριακής, το οποίο προκάλεσε η έντονη χιονόπτωση. Κατά τις μεσημεριανές ώρες η χιονόπτωση σταμάτησε, ωστόσο το κρύο είναι τσουχτερό και όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει περισσότερο.

Τα σχολεία αύριο Δευτέρα στους δήμους της Φλώρινας, του Αμυνταίου και των Πρεσπών δεν θα λειτουργήσουν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν, καθώς τα μηχανήματα αποχιονισμού και οι αλατιέρες δουλεύουν ακατάπαυστα, προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοικτά ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα ορεινά τοπικά διαμερίσματα της περιοχής της Φλώρινας, όπως επίσης και στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας Πισοδερίου, το οποίο ξεκίνησε και επίσημα να λειτουργεί με όλες τις πίστες ευρωπαϊκών προδιαγραφών που διαθέτει.

Καταστροφές από ανεμοστρόβιλο σε καλλιέργειες στη Ζαχάρω

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από την περιοχή του Γιαννιτσοχώρι στον δήμο Ζαχάρως, καθώς προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και κηπευτικών καλλιέργειες, ενώ μεγάλες ζημιές έχει υποστεί και το κοιμητήριο της τοπικής κοινότητας.

Επιπλέον, εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου Ι. Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν επί της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας ανατράπηκε από τον ανεμοστρόβιλο, χωρίς ευτυχώς η 37χρονη οδηγός να υποστεί σοβαρό τραυματισμό, καθώς κατάφερε παρά το αρχικό σοκ, να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το Μεσολόγγι

Το πέρασμα της κακοκαιρίας στο Μεσολόγγι ξεκίνησε από το λιμάνι και έφτασε μέχρι την περιοχή Ζέστη, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καταστήματα εστίασης, σε ένα σπίτι και στο προαύλιο ενός σχολικού συγκροτήματος.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων ξηλώθηκαν μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μία τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου.

Τέντες και υπόστεγα υποχώρησαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε τραπεζοκαθίσματα, σε ομπρέλες και άλλο εξωτερικό εξοπλισμό των καταστημάτων της λιμενικής ζώνης του Μεσολογγίου. Ζημιές καταγράφηκαν και σε παιδότοπους σε παρακείμενα καταστήματα.

Στα σημεία επιχείρησαν η Πυροσβεστική με τη συνδρομή προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μεσολογγίου και του Λιμενικού Ταμείου της πόλης, απομάκρυναν τα πεσμένα δένδρα και αντικείμενα, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι θαμώνες των καταστημάτων βρίσκονταν στο εσωτερικό τους λόγω της καταρρακτώδης βροχή που έπεφτε εκείνη την ώρα στην λιμενική ζώνη του Μεσολογγίου.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης. Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Συγκλήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Σημειώνεται πως, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr



