Στο έλεος των ανέμων βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η χώρα λόγω του κύματος κακοκαιρίας που κάνει την επέλασή του, ενώ αναμένονται πολικές θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο.

Στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος παρέσυρε όχημα το οποίο ανατράπηκε στην ΕΟ Πύργου Κυπαρισσίας.

«Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο. Πριν να φτάσω στο σπίτι 400 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν έβλεπα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε η 38χρονη οδηγός που κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Ριπές ανέμου που έφτασαν τα 154.5 χλμ./ώρα σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και είχαν διάρκεια περίπου 15 λεπτά, έριξαν πάνω από 15 δέντρα στην παραλιακή αλλά και στην κεντρική λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης τα οποία είτε έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα είτε έκλεισαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σκηνικό καταστροφής σημειώθηκε στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου «Δημόκριτος» με τρία εκπαιδευτικά αεροπλάνα να αναποδογυρίζουν από την ένταση του ανέμου και να υφίστανται ζημιές, ενώ έσπασαν ψευδοροφές φωτιστικών, τζάμια και η κεντρική πόρτα των οχημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα, ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την Πάτρα, ενώ στο Ρίο η θάλασσα βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά.

Σταδιακή αποκατάστασης της ακτοπλοϊκής κίνησης

Τους κάβους λύνουν σταδιακά τα πλοία που ήταν δεμένα στα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων με τα δρομολόγια να εκτελούνται κανονικά από νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αρχίζουν να εκτελούνται κανονικά, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν από το Λιμάνι του Πειραιά μετά τις 7 το πρωί.

Και στην Κρήτη αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αφού από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, άρχισε η εκτέλεση των δρομολογίων που είχαν διακοπεί λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, το απαγορευτικό στα λιμάνια του νησιού έληξε στις 03:00 τα ξημερώματα, επιτρέποντας στα πλοία της γραμμής να επανέλθουν στη συνηθισμένη τους ροή.

Παρά τη βελτίωση του καιρού, οι αρμόδιες αρχές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συστήνουν στους ταξιδιώτες να παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία πριν την αναχώρησή τους, είτε με την εταιρεία είτε με το τουριστικό πρακτορείο από το οποίο έχουν κάνει την κράτησή τους.

Ο καιρός παραμένει αστάθμητος και δεν αποκλείεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια εταιρεία να αποφασίσει αυτοβούλως τη μη εκτέλεση συγκεκριμένων δρομολογίων.

Χιόνια σε Ηπειρο, Μακεδονία και Αιτωλοακαρνανία

Ακρως χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στα ορεινά της χώρας. Στα λευκά έχουν ντυθεί το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας και η Μηλιά Μετσόβου.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Ορεινή Ναυπακτία, με τα ορεινά –και ακόμη και χαμηλότερα υψόμετρα– να μεταμορφώνονται σε ένα εντυπωσιακό χειμερινό τοπίο.

Το πρώτο χιόνι του 2026 έπεσε και στην πόλη της Φλώρινας ντύνοντας την στα λευκά και χαρίζοντας μια παραμυθένια εικόνα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Εικόνες από το κύμα κακοκαιρίας

