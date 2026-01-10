Ένα τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (8/1) στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ένας ξαφνικός ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή και ανέτρεψε αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στον δρόμο. Το συμβάν απαθανατίστηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο προκαλεί σοκ, καθώς δείχνει το όχημα να παρασύρεται και να καταλήγει αναποδογυρισμένο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μια 38χρονη γυναίκα, η οποία, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, κατάφερε να βγει μόνη της από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Όπως περιέγραψε η ίδια στην ΕΡΤ, όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στο σπίτι της, η ορατότητα μηδενίστηκε, ενώ χαρτιά, σακούλες και αντικείμενα παρασύρονταν από τον δυνατό αέρα.

Η 38χρονη ανέφερε πως ένιωσε το αυτοκίνητο να παρασύρεται, είδε το παράθυρο σπασμένο και βγήκε σε κατάσταση σοκ, χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί. Προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό υπενθυμίζει τη δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων και την ανάγκη αυξημένης προσοχής.