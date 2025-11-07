Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται, σύμφωνα με την, ΕΜΥ σήμερα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Καταιγίδες αναμένονταν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ προς το βράδυ οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα, στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους-νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς στα βόρεια, 20 με 22 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα.

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Ασταθής αναμένεται ο καιρός το Σάββατο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αρχικά τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία θα επεκταθούν προς την κεντρική Μακεδονία. Από τις βραδινές ώρες, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ σε Κυκλάδες και Κρήτη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, τοπικά έως 20, στις υπόλοιπες περιοχές 20 με 22 βαθμούς, ενώ σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Ασταθής θα παραμείνει ο καιρός και την Κυριακή, με παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Συγκεκριμένα, στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη πρόσκαιρα θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς στα βόρεια και τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα.

