Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινό καιρό με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα έως τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά αναμένονται κατά τόπους απογευματινές μπόρες, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν προσωρινά για να ενισχυθούν εκ νέου από την Τετάρτη.

Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο ενδέχεται να δυσκολέψουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για το επόμενο διάστημα επισημαίνουν τη διατήρηση της ζέστης και της ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

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Με καθαρά καλοκαιρινό καιρό, αλλά όχι χωρίς μικρές «παραφωνίες», ξεκινά η εβδομάδα. Η ζέστη επιστρέφει σταδιακά, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται ακραίο κύμα καύσωνα, ενώ οι απογευματινές μπόρες θα επιμένουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό θα είναι οι άνεμοι: μετά την προσωρινή εξασθένηση του μελτεμιού, οι βοριάδες επιστρέφουν από την Τετάρτη και ενισχύονται στο Αιγαίο.

Δευτέρα 17 Αυγούστου: Έως 35-36°C – Τοπικές μπόρες

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Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα δυτικά ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ήπειρος, δυτική Θεσσαλία, Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου βρίσκονται μεταξύ των περιοχών με πιθανότητα φαινομένων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 30-34°C και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35-36°C. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 34°C και στη Θεσσαλονίκη 33°C.

Άνεμοι – θάλασσες: Στα περισσότερα πελάγη 3-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 και νωρίς στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Προσοχή: Στις απογευματινές καταιγίδες των ορεινών και στους ισχυρούς ανέμους του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τρίτη 18 Αυγούστου: Η πιο ζεστή ημέρα – Τοπικά 36-37°C

Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και αναμένονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη απογευματινή αστάθεια σε ορεινές ηπειρωτικές περιοχές.

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Ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 31-35°C, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά μπορεί να αγγίξει τους 36-37°C.

Άνεμοι – θάλασσες: Σημαντική εξασθένηση του μελτεμιού. Οι άνεμοι γενικά 3-4 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Προσοχή: Πιθανές καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας χώρας και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

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Τετάρτη 19 Αυγούστου: Επιστρέφουν οι βοριάδες

Στα βορειοανατολικά αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά η βελτίωση θα είναι γρήγορη. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται μπόρες σε ορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα ανατολικά και βόρεια, χωρίς όμως να απομακρυνθεί από τα φυσιολογικά υψηλά επίπεδα του Αυγούστου.

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Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Προσοχή: Στην επανενίσχυση του μελτεμιού και στις πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά.

Πέμπτη 20 Αυγούστου: Ήλιος, ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ

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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν το απόγευμα κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

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Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά θα βρίσκονται περίπου στους 34-36°C.

Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Προσοχή: Οι ισχυροί βοριάδες μπορούν να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις μικρών σκαφών. Παράλληλα, ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Παρασκευή 21 Αυγούστου: Καλοκαιρινή ημέρα – Παραμένει η ζέστη

Η εικόνα για την Παρασκευή δείχνει γενικά αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες αναμένονται περίπου στους 34-36°C, χωρίς να αποκλείονται τοπικά υψηλότερες τιμές εφόσον εξασθενήσουν οι άνεμοι.

Στο Αιγαίο θα παραμείνει το βόρειο ρεύμα, αν και η ακριβής έντασή του χρειάζεται επικαιροποίηση όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή.

Τι βλέπουν Κολυδάς – meteo για τη συνέχεια

Ο Θοδωρής Κολυδάς βλέπει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με το θερμότερο διάστημα να τοποθετείται κυρίως μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου, όταν Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορούν να φτάσουν τους 36-37°C. Παράλληλα, από τις 23 Αυγούστου διαφαίνεται νέα ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στο κεντρικό Αιγαίο και στον Καφηρέα.

Η γενική εικόνα ΕΜΥ και meteo επομένως παραμένει αυγουστιάτικη: ζέστη, αρκετή ηλιοφάνεια, τοπική απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και μελτέμι που μετά την πρόσκαιρη ανάπαυλα επιστρέφει στο Αιγαίο. (meteo.gr)