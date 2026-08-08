Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο συνδυασμός της έντονης ζέστης με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρή βλάστηση αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς οφείλουν να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω των δυσμενών θαλάσσιων συνθηκών.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ύπαιθρο, δεδομένης της ευφλεκτότητας της βλάστησης.

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Με δύο πρόσωπα μπαίνει στο δεύτερο Σαββατοκύριακο ο Αύγουστος: από τη μία η ζέστη, με τον υδράργυρο σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές να ανεβαίνει στους 37 με 38 βαθμούς και από την άλλη τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, πολύ ξηρής βλάστησης και ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

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Παράλληλα, όσοι ταξιδεύουν προς τα νησιά πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φθάνουν τα 6-7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες σε αρκετές θαλάσσιες διαδρομές.

Σάββατο 8 Αυγούστου: Ζέστη και δυνατό μελτέμι

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ηπειρωτικά, όπου τοπικά ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 37-38 βαθμούς.

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται περίπου στους 36 βαθμούς, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες. Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα είναι επίσης ζεστή και ηλιόλουστη.

Το μεγάλο θέμα όμως είναι οι άνεμοι. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6-7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα περάσματα προς τα Δωδεκάνησα.

Οι ταξιδιώτες καλό είναι να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν τροποποιήσεις δρομολογίων.

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Κυριακή 9 Αυγούστου: Επιμένουν ζέστη και βοριάδες

Χωρίς σημαντική αλλαγή θα κυλήσει η Κυριακή. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες που στα ηπειρωτικά θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αθήνα η μέγιστη αναμένεται κοντά στους 36 βαθμούς, ενώ τη νύχτα η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή στο κέντρο της πόλης.

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Το μελτέμι θα εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα διατηρούν τη θάλασσα ταραγμένη, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και στο κεντρικό Αιγαίο.

Παράλληλα παραμένει πολύ αυξημένη η ανάγκη προσοχής για πυρκαγιές, καθώς ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί με τέτοιους ανέμους να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Δευτέρα 10 Αυγούστου: Μικρή ανάσα στη θερμοκρασία

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Τη Δευτέρα αναμένεται μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως να μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική δροσιά.

Στην Αθήνα η μέγιστη προβλέπεται γύρω στους 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα κινηθεί επίσης σε καλοκαιρινά επίπεδα, με γενικά αίθριο καιρό.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν και κατά διαστήματα θα είναι ισχυροί. Έτσι, παρά τη μικρή θερμοκρασιακή υποχώρηση, ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα εξακολουθήσει να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

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Τρίτη 11 Αυγούστου: Ξανά προς τους 35 βαθμούς

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Την Τρίτη η θερμοκρασία παρουσιάζει τάση μικρής ανόδου. Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει περίπου στους 35 βαθμούς.

Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο.

Για τους παραθεριστές το μελτέμι θα προσφέρει κάποια ανακούφιση από τη ζέστη στα νησιά, αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσει να προκαλεί κυματισμό και να απαιτεί προσοχή από μικρά σκάφη και λουόμενους σε παραλίες εκτεθειμένες στον βοριά.

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Τετάρτη 12 Αυγούστου: Καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς ουσιαστική μεταβολή

Και την Τετάρτη δεν διαφαίνεται κάποια θεαματική αλλαγή. Ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες θα εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζουν τον καιρό.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ στις ηπειρωτικές περιοχές θα υπάρχουν τοπικά υψηλότερες τιμές.

Το ενδιαφέρον θα εξακολουθήσει να στρέφεται στην ένταση των ανέμων στο Αιγαίο και στην επίδρασή τους τόσο στις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και στον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι θάλασσες θέλουν προσοχή

Το Αιγαίο είναι το «δύσκολο» κομμάτι της πρόγνωσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Meteo, οι άνεμοι φθάνουν τα 6-7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Αντίθετα, στο Ιόνιο οι συνθήκες αναμένονται γενικά ηπιότερες.

Όσοι χρησιμοποιούν μικρά σκάφη αναψυχής χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ πριν από κάθε ακτοπλοϊκό ταξίδι είναι απαραίτητος ο έλεγχος για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Ο μεγάλος κίνδυνος είναι οι πυρκαγιές

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο των επόμενων ημερών είναι ο συνδυασμός της ζέστης με τους ισχυρούς και επίμονους βοριάδες.

Δεν χρειάζονται ακραίες θερμοκρασίες 42 και 43 βαθμών για να δημιουργηθεί επικίνδυνο σκηνικό. Μετά από μια μακρά περίοδο καλοκαιρινής ξηρασίας, η χαμηλή βλάστηση είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ένας άνεμος 7 ή 8 μποφόρ μπορεί να μετατρέψει μια μικρή εστία σε ανεξέλεγκτο μέτωπο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Γι’ αυτό και οι επόμενες ημέρες απαιτούν μεγάλη προσοχή: όχι φωτιές στην ύπαιθρο, όχι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες και άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής στο 199 ή στο 112 μόλις γίνει αντιληπτός καπνός ή φωτιά.

Η εικόνα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, λοιπόν, είναι καθαρά αυγουστιάτικη: πολύς ήλιος, ζέστη χωρίς γενικευμένο ακραίο καύσωνα και ένα ισχυρό μελτέμι που γίνεται ο καθοριστικός – και δυνητικά επικίνδυνος – παράγοντας του καιρού.