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Τα στοιχεία που συνδέουν τη 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Marfin αμφισβητεί ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ πρόσθεσε ότι η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

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Η 46χρονη, η οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδάκης,, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί συγκεκριμένη κλίμακα εργαστηριακής εξέτασης, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο η πρώτη βαθμίδα αποτελεί ταυτοποίηση (identification).Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι μετά την ταυτοποίηση ακολουθούν άλλες βαθμίδες αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων η πολύ ισχυρή, η ισχυρή, η μέτρια και η περιορισμένη προσομοίωση.

«Η κατηγορούμενη την οποία υπερασπίζομαι βρίσκεται στο στάδιο της περιορισμένης προσομοίωσης», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κατά την άποψή του αυτό «δεν αποτελεί ταυτοποίηση».

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», τόνισε.

Ο Κώστας Παπαδάκης υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν αφορά για πρώτη φορά την 46χρονη. Όπως ανέφερε, η εντολέας του είχε εξεταστεί ήδη από το 2022 σε σχέση με την ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που φέρεται να συμμετείχε σε υποστηρικτική δράση γύρω από την επίθεση στη Marfin. «Έχει εξεταστεί το 2022 με τα ίδια στοιχεία, με τις ίδιες φωτογραφίες, με την ίδια αξιολόγηση», είπε.

Κατά τον ίδιο, τότε η ίδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προσομοίωση με την εντολέα του και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη εισαγγελέα.

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Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι αυτό το στοιχείο «αποκρύπτεται», ενώ έκανε λόγο και για την προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νέα αξιολόγηση, το οποίο, όπως είπε, «εκτός του ότι είναι παράνομο, δεν λέει και τίποτα συγκεκριμένο».

Σε ερώτηση για το φωτογραφικό υλικό που φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο σύγκρισης, ο Κώστας Παπαδάκης ήταν κατηγορηματικός ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin.

Διευκρίνισε ότι στις φωτογραφίες από παλαιότερο αρχείο διακοπών εμφανίζεται η 46χρονη, καθώς αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση, όμως, όπως είπε, δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η 46χρονη βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Μάλιστα, αμφισβήτησε ακόμη και το εάν το πρόσωπο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή γυναίκα είναι πράγματι γυναίκα, σημειώνοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι μια κοτσίδα, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι και αποτέλεσμα χρήσης extensions.

Όταν ρωτήθηκε εάν η 46χρονη γνώριζε τα άλλα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ο Κώστας Παπαδάκης είπε «δεν το γνωρίζω αυτό».

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