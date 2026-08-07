Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στη Λάρνακα χθες το βράδυ της Τετάρτης, 5 Αυγούστου.
Η εκρηκτική τραγουδίστρια ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεσηκώνοντας τους θαυμαστές της στη sold-out συναυλία.
Ανάμεσα στα άτομα που παρευρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν από κοντά την τραγουδίστρια ήταν και η Pan Dragomir. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Κύπρια influencer μοιράστηκε τα highlights της συναυλίας της με μία στιγμή να ξεχωρίζει.
Συγκεκριμένα, απαθανάτισε την τρυφερή στιγμή της Ελένης Φουρέιρα με θαυμαστή της όταν η ίδια κατέβηκε από τη σκηνή για να αγκαλιάσει έναν νεαρό fan της. Ο ίδιος άφωνος ανταπέδωσε την αγκαλιά, με την ίδια να του λέει: «Είσαι κούκλος, τι ματάρες είναι αυτές που έχεις. Σ’ αγαπάω».
Φυσικά, η τραγουδίστρια καταχειροκροτήθηκε από τους Κύπριους θαυμαστές της με την Pan Dragomir να σημειώνει ότι αυτός είναι ο λόγος που η Ελένη Φουρέιρα τα «σπάει».
Δείτε το βίντεο:
Πηγή κεντρικής φωτό & βίντεο: @pan.dragomir