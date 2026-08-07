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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, καθώς η έρευνα της Πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της φωτιάς σε βραχυκύκλωμα στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου.

Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο και ερευνούν την παράλειψη ελέγχων μετά από προηγούμενο περιστατικό πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή κατά τον Ιούνιο.

Η καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε εκκενώσεις οικισμών, κατέκαψε πάνω από 134.000 στρέμματα και συνδέθηκε με το δυστύχημα δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

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Στη φυλακή οδηγούνται, με ομόφωνη απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου, ενώ η έρευνα στρέφεται πλέον στις συνθήκες κατασκευής και λειτουργίας του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που συνδεόταν με αιολικό πάρκο.

Η απόφαση μετά από μαραθώνιες απολογίες

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Η ανακριτική διαδικασία άρχισε το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 7 Αυγούστου.

Μετά τις απολογίες, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων: του δημάρχου Στυλίδας, εργολάβου και του ιδιοκτήτη εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θηβών είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και υποστηρικτές του δημάρχου, περιμένοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την απόφαση.

Οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στην υπόθεση είναι ιδιαίτερα βαριές και περιλαμβάνουν εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Τι έδειξε η έρευνα της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα στο εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

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Οι πολύ ισχυροί άνεμοι φέρονται να προκάλεσαν έντονη ταλάντωση των καλωδίων. Οι αγωγοί ήρθαν σε επαφή, δημιουργήθηκε ηλεκτρικό τόξο και σπινθήρες έπεσαν στην κατάξερη βλάστηση.

Κατά την αυτοψία οι πραγματογνώμονες εντόπισαν ίχνη τοπικής τήξης και θερμικής αλλοίωσης στους εξωτερικούς αλουμινένιους κλώνους των αγωγών. Τμήματα των καλωδίων κατασχέθηκαν και εντάχθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια.

Η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο Στυλίδας φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του συγκεκριμένου εναέριου δικτύου, το οποίο μετέφερε ηλεκτρική ενέργεια από ανεμογεννήτριες. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπήρχαν κατασκευαστικές αστοχίες και εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

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Το ανησυχητικό προηγούμενο

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ένα στοιχείο που εξετάζεται πλέον από τις Αρχές: στο ίδιο δίκτυο είχε καταγραφεί πυρκαγιά λίγες εβδομάδες νωρίτερα και πολύ κοντά στο «σημείο μηδέν» της μεγάλης καταστροφής.

Δημοσιευμένες πληροφορίες διαφέρουν ως προς την ακριβή ημερομηνία του πρώτου περιστατικού — αναφέρονται η 7η και η 27η Ιουνίου — όμως συγκλίνουν ότι είχε προηγηθεί πυρκαγιά περίπου 100 μέτρα από το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς και ότι τότε οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα. Μία από τις καταγραφές αναφέρει περίπου 60 καμένα στρέμματα.

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Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας: μετά το πρώτο περιστατικό έγιναν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι; Εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο και, εφόσον εντοπίστηκε, διορθώθηκε;

Παρασκευή 31 Ιουλίου: Η αρχή της καταστροφής

Η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι», κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

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Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή βλάστηση δημιούργησαν εκρηκτικές συνθήκες. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις και στη συνέχεια πέρασε προς τη Δυτική Αττική.

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Το Σάββατο 1 Αυγούστου τα μέτωπα εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ η μάχη συνεχίστηκε επί ημέρες. Ακόμη και τη νύχτα της 3ης προς 4η Αυγούστου η Πυροσβεστική αντιμετώπιζε εκτεταμένες αναζωπυρώσεις, κυρίως προς την Ψάθα. (HuffPost Greece)

Ουσιαστικά επρόκειτο για μια πολυήμερη πυρκαγιά τουλάχιστον τεσσάρων ημερών, με ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις να παραμένουν μετά την υποχώρηση των κύριων μετώπων.

Περισσότερα από 134.000 στρέμματα

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Η καταστροφή αποτυπώθηκε και από τους δορυφόρους.

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη αποτίμηση του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, η συνολικά πληγείσα έκταση έφθασε τα 134.585 στρέμματα.

Από αυτά:

30.966 στρέμματα αφορούσαν την περίμετρο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, στην περιοχή της Ξηρονομής.

αφορούσαν την περίμετρο της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, στην περιοχή της Ξηρονομής. 103.619 στρέμματα την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή Αττικής–Βοιωτίας και Πόρτο Γερμενό.

Εκκενώσεις και σπίτια στις φλόγες

Η φωτιά πλησίασε και πέρασε από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις του 112.

Προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων έγιναν, μεταξύ άλλων, από Προσήλι, Άγιο Νικόλαο και Πόρτο Γερμενό, με τις Αρχές να πραγματοποιούν ακόμη και ελέγχους πόρτα-πόρτα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι είχαν φύγει.

Στην εξέλιξη της πυρκαγιάς ακολούθησαν νέες εκκενώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι, ενώ καταγράφηκαν και καμένα σπίτια.

Για τη μεταφορά πολιτών είχαν τεθεί σε ετοιμότητα λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ βρίσκονταν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Δύο νεκροί στη σκιά της πυρκαγιάς

Η τραγωδία είχε και ανθρώπινο τίμημα.

Στη δικογραφία προβλέπεται να ενταχθεί και το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Πρόκειται για στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς πλέον ερευνάται συνολικά η αιτιώδης σύνδεση της πυρκαγιάς και των συνεπειών της με τις πράξεις ή παραλείψεις που αποδίδονται στους εμπλεκομένους.

Τα ερωτήματα που τώρα ζητούν απαντήσεις

Μετά τις προφυλακίσεις, η έρευνα δεν κλείνει. Αντιθέτως, περνά σε ένα ακόμη πιο κρίσιμο στάδιο.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν το εναέριο δίκτυο είχε κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ποιος είχε την ευθύνη ελέγχου και συντήρησής του και, κυρίως, τι έγινε μετά την πρώτη φωτιά του Ιουνίου.

Διότι εάν επιβεβαιωθεί ότι είχε υπάρξει σαφής προειδοποίηση από προηγούμενο περιστατικό στο ίδιο δίκτυο, το ερώτημα που θα βρεθεί αναπόφευκτα στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας είναι ένα:

Θα μπορούσε η καταστροφή της 31ης Ιουλίου να είχε προληφθεί;