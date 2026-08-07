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Στην Εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010: Έφτασε το βράδυ στη χώρα μας από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδευόμενη από αστυνομικούς, και πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Ενώπιον της Εισαγγελίας αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Ακολούθως,αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να απολογηθεί.

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Τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια, με δύο παιδιά. Σύμφωνα με την αστυνομία έχει καταγραφεί την ημέρα του εμπρησμού της Marfin στις 5 Μαΐου 2010 με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν τη τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα εύφλεκτο υλικό.

Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτγουϊκ τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, ενώ ετοιμαζόταν να πάρει πτήση προς την Αθήνα. Όταν είχε ενημερωθεί ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με το Ανθρωποκτονιών υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, με τον έναν να φέρεται να ήταν αυτός που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την εμπρηστική επίθεση και τον άλλον να φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε τη τζαμαρία ώστε να πέσουν μέσα οι μολότοφ. Είναι κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.